У Туреччині на виборчій дільниці сталася стрілянина, є жертва та 12 поранених

У Туреччині в селищі Діярбакир в районі Агачлідере під час голосування на виборчій дільниці між присутніми сталася суперечка, яка переросла на бійку зі стріляниною. Внаслідок інциденту є загиблий, 12 людей поранені.

Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.

Суперечка, що виникла під час голосування на місцевих виборах, переросла на бійку з використанням каміння та палиць, а також пістолетів.

Від кульових поранень загинув 44-річний чоловік — він помер у лікарні. За останніми даними, також відомо про 11 поранених, з яких двоє у тяжкому стані.

Зазначається, що загиблий був офіційним представником на виборах від партії DEM.

Населений пункт, де сталася трагедія, правоохоронці закрили для в’їзду та виїзду.

Під удар потрапили також журналісти DHA Бурак Емек і Гиясеттін Тетік. Вони намагалися захистити себе, сівши в машину швидкої допомоги. Проте куля влучила в колесо автомобіля, в якому їхали представники ЗМІ. Також були пошкоджені ще дві "швидкі".

В Офісі місцевого губернатора заявили, що в районі інциденту працюють понад сто співробітників жандармерії, застосували також гелікоптер.

31 березня у Туреччині відбуваються місцеві вибори, на яких, як очікується, проголосують понад 61 мільйон виборців.