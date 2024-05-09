НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони
ЗеленськийПолітика

Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Сергій Рудь, УДО, колишній начальник УДО 2019-2024
Колишній начальник Управління державної охорони України Сергій Рудь. Управління державної охорони України

Президент України Володимир Зеленський 9 травня звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони України.

Про це йдеться в наказі №317/2024 на сайті Офісу президента.

Сергій Леонідович Рудь має звання генерал-майора. Він керував УДО із жовтня 2019 року вже за президентства Зеленського. Його попередник — Олексій Оцерклевіч, якому Зеленський після звільнення з керівного складу УДО надав звання генерал-майора.

Що цьому передувало

Перед цим 7 травня Служба безпеки України викрила мережу агентів 5 служби Федеральної служби безпеки Росії, які готували вбивство Зеленського: затримали двох полковників Управління державної охорони (УДО).

Пресслужба СБУ казала, що, окрім Зеленського, ФСБ також планувала ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців.

У листопаді 2023 року президент Зеленський розповів в інтерв’ю британській газеті The Sun, що українські спецслужби запобігли щонайменше 5-6 замахам на його життя з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні.

Топ дня
&quot;Євробачення-2024&quot;: хто виступатиме і де дивитися другий півфінал
"Євробачення-2024": хто виступатиме і де дивитися другий півфінал Важливо
Удар РФ по Красилівці
Залужного призначили послом у Великій Британії, удари СБУ по російських нафтобазах. 806 день війни. Онлайн Важливо
Війна в Україні, Генштаб ЗСУ зведення 9 травня
Генштаб: на фронті за добу відбулося 76 бойових зіткнень
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Зеленський підписав закони про продовження в Україні воєнного стану та мобілізації
Зеленський підписав закони про продовження в Україні воєнного стану та мобілізації

Вибір редакції
мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Дізнайтесь більше
Президент Зеленський і президентка Європейського парламенту Роберта Мецола
Зеленський на зустрічі з президенткою Європарламенту: Україна потребує принципових проявів політичної підтримки
Зеленський відповів, за яких умов Україна зможе зупинити ініціативу росіян на сході
Зеленський відповів, за яких умов Україна зможе зупинити ініціативу росіян на сході
Залужний
Зеленський призначив Залужного послом України у Великій Британії
Валерій Залужний
Зеленський звільнив Залужного з військової служби
На початок