Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони

Президент України Володимир Зеленський 9 травня звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони України.

Про це йдеться в наказі №317/2024 на сайті Офісу президента.

Сергій Леонідович Рудь має звання генерал-майора. Він керував УДО із жовтня 2019 року вже за президентства Зеленського. Його попередник — Олексій Оцерклевіч, якому Зеленський після звільнення з керівного складу УДО надав звання генерал-майора.

Що цьому передувало

Перед цим 7 травня Служба безпеки України викрила мережу агентів 5 служби Федеральної служби безпеки Росії, які готували вбивство Зеленського: затримали двох полковників Управління державної охорони (УДО).

Пресслужба СБУ казала, що, окрім Зеленського, ФСБ також планувала ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців.

У листопаді 2023 року президент Зеленський розповів в інтерв’ю британській газеті The Sun, що українські спецслужби запобігли щонайменше 5-6 замахам на його життя з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні.