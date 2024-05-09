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Генштаб: на фронті за добу відбулося 76 бойових зіткнень
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Генштаб: на фронті за добу відбулося 76 бойових зіткнень

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Війна в Україні, Генштаб ЗСУ зведення 9 травня
Війна в Україні. з Фейсбуку Генштабу ЗСУ

На фронті протягом доби зафіксовано 76 бойових зіткнень. Загалом військо РФ завдало 5 ракетних та 72 авіаційних удари, здійснило 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 9 травня.

Внаслідок російських атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Росіяни завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів війська РФ зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Хрінівка Чернігівської області; Миропілля Сумської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 7 атак в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де росіяни намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки в районах населених пунктів Новосадове, Торське Донецької області та в районі Серебрянського лісництва на Луганщині. Військо РФ завдало авіаудару в районі населеного пункту Лиман Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Іванівське, Ступочки та Кліщіївка Донецької області, де росіяни за підтримки авіації намагалися покращити тактичне положення. Також військо РФ завдало авіаційних ударів у районах населених пунктів Дружба, Спірне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 20 атак в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Новоселівка Перша, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області, де військо РФ за підтримки авіації намагалося витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське та Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де військо РФ 6 разів намагалося прорвати оборону українських військ. Окупанти РФ завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Богоявленка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем російських окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка Донецької області.

На Оріхівському напрямку військо РФ 16 разів атакувало позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Білогір’я, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку військо РФ не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби росіяни здійснили 2 безуспішні атаки на позиції українських військ районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Кринки, Тягинка, Качкарівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 засобу протиповітряної оборони та 17 районах зосередження особового складу російського окупаційного війська.

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