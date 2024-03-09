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Залужний взимку пройшов ВЛК, де його визнали непридатним — ЗМІ
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Залужний взимку пройшов ВЛК, де його визнали непридатним — ЗМІ

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Залужний у лютому пройшов ВЛК, де його визнали непридатним — ЗМІ
Ексголовнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний під час офіційних урочистостей з нагоди Дня Незалежності України 24 серпня 2023 року в Києві. Photo by Alexey Furman/Getty Images

Ексголовнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним для служби в армії. Він також ще у лютому написав рапорт про звільнення з військової служби.

Про це пише ZN.UA з посиланням на свої джерела.

За даними видання, після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Залужний рішенням президента був виведений у розпорядження міністра оборони. Зазначається, що при цьому якоїсь значимої військової посади, адекватної рівню підготовки і досвіду Залужного, міністр оборони йому не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський. За цих умов, генерал Залужний прийняв рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою, пише видання.

Чи підписав рапорт міністр оборони після оголошення президентом наміру направити Валерія Залужного послом у Лондон, редакції  ZN.UA невідомо.

“Кількатижнева затримка з рішенням питання повʼязана була з тим, що після прийняття закону з новим переліком військових звань не була завершена відповідна зміна нормативної бази, зокрема в указах президента; відтак юридично немає чіткої ясності, хто має звільняти Залужного в званні Генерала з військової служби — міністр оборони своїм наказом, чи президент своїм указом, як раніше звільняли Генералів армії України”, — йдеться у статті.

Також зазначається, що, згідно з чинним законодавством, після двох місяців перебування у розпорядженні міністра військовослужбовцеві припиняється виплата грошового забезпечення, крім окладу за військовим званням. Для генерала Залужного, який має найвище військове звання, це складає 1762 гривні на місяць, пише видання.

Разом із Залужним із військової служби звільнили генерал-лейтенанта Сергія Шапталу, повідомили співрозмовники УП в Міністерстві оборони. За даними джерел, Залужний і Шаптала звільнені за висновком ВЛК про непридатність до військової служби з вилученням із військового обліку.

Суспільне намагається отримати коментар у Міноборони.

Раніше, 7 березня, у МЗС України повідомили, що президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

8 лютого Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив на це місце генерал-полковника Олександра Сирського, який раніше керував Сухопутними військами.

Згодом речник Пентагону Патрік Райдер підкреслив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, попри звільнення Залужного.

9 лютого стало відомо, що президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову.

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