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ВООЗ розробляє угоду щодо запобігання світових пандемій
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ВООЗ розробляє угоду щодо запобігання світових пандемій

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Логотип ВООЗ. Фото: Reuters

Наступного місяця Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) сподівається укласти угоду між державами-членами, яка зобов’язує боротися з пандеміями.

Про це повідомив генеральний директор організації Тедрос Гебреєсус під час саміту в Ер-Ріяді у неділю, 28 квітня, пише Al Arabiya.

За його словами, угоду, яка допоможе створити структуру для запобігання, забезпечення готовності та реагування на пандемію, розробляють з 2021 року.

"Це допоможе нам краще підготуватися і запобігти загрозі, такій як COVID", — сказав він.

Гебреєсус підкреслив, що на глобальному рівні спостерігається зростання міжурядової співпраці у питаннях запобігання поширення інфекцій: спільна розвідка, механізм обміну патогенами для досліджень, допомога країнам, які мають можливість перейти до виробництва медичних товарів, а також створення пандемічного фонду, керованого Світовим Банком.

"Головне — мати угоду щодо боротьби з пандемією, яку держави-члени дотримуватимуться. Тому, якщо щось станеться, найкраще цьому запобігти", — сказав голова ВООЗ.

Раніше ВООЗ попередила про можливе поширення пташиного грипу серед людей.

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