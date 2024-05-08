Системи супутникового інтернет-звʼязку Gilat SkyEdge, які виробляються в Україні, масово імпортуються в Росію.

Про це повідомляє "Слідство Інфо" з посиланням на митні дані, які є у розпорядженні видання.

Зазначається, що у 2023 році в Росію було ввезено близько 22 тисяч систем Gilat SkyEdge на суму близько 5 мільйонів доларів. При цьому дані системи виробляє в Ужгороді завод американської аутсорсингової компанії Jabil Circuit для ізраїльської корпорації Gilat Satellite Networks.

Як пише "Слідство Інфо", з початку повномасштабного вторгнення в медіа регулярно зʼявляються свідчення про передачу таких систем Gilat російській армії на фронт.

"Системи супутникового звʼязку Gilat масово продають дилери по всій РФ, а в примітках до оголошення часто вказано, що вони "підходить для потреб "СВО". Це одна з причин, чому "тарілки" Gilat можна побачити у звітах і інших "помічників" армії російських загарбників", — йдеться у розлідуванні.

У виданні уточнили, що після початку повномасштабної війни компанія Gilat не закрила у РФ свій бізнес і продовжує імпортувати обладнання через свою дочірню компанію ТОВ "Гілат Сателлайт Нетворкс (Євразія)".

Водночас керівник санкційного напрямку проєкту Trap Agressor Роман Стеблівський у коментарі розслідувачам заявив, що запровадити санкції щодо такого бізнесу як Gilat складно, адже для цього потрібні "дуже чіткі докази не просто використання їх продукції військовими, а використання у війні проти України".