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Як росіяни катували херсонців, які чинили опір під час окупації. СУСПІЛЬНЕ | РОЗСЛІДУВАННЯ
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Як росіяни катували херсонців, які чинили опір під час окупації. СУСПІЛЬНЕ | РОЗСЛІДУВАННЯ

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Викладач історії Тарас Букрєєв залишився у Херсоні під час окупації та долучився до руху опору. Життя таких, як він, перетворилось на сюжет шпигунського роману. Зрештою для всієї його групи спротив росіянам обернувся тортурами та ув‘язненням в ізоляторі тимчасового тримання.

Четверо інших херсонців — лікар і три жінки — активного опору росіянам не чинили, але і на співпрацю не йшли. Їх ув‘язнили за надуманими звинуваченнями в той самий ізолятор, що і Тараса. Жінки й лікар розповідають журналістам про тортури й режим, який встановили наглядачі.

Розслідувачі 14 місяців намагалися встановити російських конвоїрів та ППСників, які знущалися з ув’язнених та мали повну свободу своїх дій.

Що відбувалося у катівнях й кого змогли розшукати журналісти — дивіться у новому фільмі-розслідуванні Суспільного "Гаспада афіцери: наглядачі херсонської катівні".

Автори: Інна Білецька Інна, Владислав Васильченко, Олександр Стратонов, Світлана Коваль.

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