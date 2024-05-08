Голова Верховної ради Руслан Стефанчук сьогодні, 8 травня, підписав розпорядження про допуск журналістів до парламенту в умовах дії воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної ради України.

Відтепер журналісти та медіа мають можливість висвітлювати діяльність Верховної ради України безпосередньо у приміщенні парламенту. Зазначеним розпорядженням затверджено положення "Про акредитацію медіа при Верховній раді України дев’ятого скликання на період дії воєнного стану в Україні", — йдеться у повідомленні.

В Апараті ВР додали, що вчора, 7 травня, спікер Руслан Стефанчук та керівник Апарату параламенту В'ячеслав Штучний провели зустріч із журналістами та поінформували їх про особливості роботи медіа у прес-центрі ВР, зокрема, щодо дій під час оголошення повітряної тривоги.

Наразі для представників медіа створено необхідні умови для висвітлення роботи єдиного законодавчого органу. Це — спеціально обладнані робочі місця, місце для брифінгу, запису інтервʼю, трансляції засідань тощо.

Під час зустрічі журналістам також пояснили принцип роботи прес-центру під час засідання парламенту, особливості допуску до будівліВР, з огляду на питання безпеки, та вимоги, яких необхідно дотримуватись. Також журналістам показали укриття будівлі парламенту, куди вони будуть зобов’язані спускатися під час повітряної тривоги.

Під час зустрічі Стефанчук наголосив, що, попри обмеження під час дії воєнного стану, вкрай важливо, аби журналісти мали можливість висвітлювати діяльність єдиного законодавчого органу.

Він також поінформував, що, з огляду на необхідність дотримання безпекових вимог, які насамперед стосуються життя та здоров’я медійників, їх максимальна кількість у прес-центрі може становити до 30 людей, з огляду також на кількість місць в укритті будівлі ВР, де проводяться пленарні засідання, і, водночас, з огляду на кількість нардепів, працівників Апарату, військовослужбовців Управління держохорони України, які перебувають на робочих місцях у будівлі парламенту.

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