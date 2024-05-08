У День пам’яті та перемоги над нацизмом президент 8 травня Володимир Зеленський записав відеозвернення з підвалу у селі Ягідне на Чернігівщині, де росіяни місяць утримували жителів села. Він нагадав, які тортури та злочини Росія вчиняє щодо українців, та порівняв з подіями Другої світової війни й вчинками нацистської армії.
"Сьогодні ідеї Гітлера звучать російською мовою. Злочини нацистів скоюються під російським прапором. Відмінність формальна. Новий вермахт, який вдерся в Україну, носить на рукавах двоголового орла. Нові «Фау» – це «калібри» й «кинджали», новий Люфтваффе – МіГи й «сушки», нова свастика – «зетка», новий «Гітлер’югенд» – «Юнармія»", – сказав Зеленський.