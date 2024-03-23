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Хакери ГУР атакували сервер органів влади РФ — джерела
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Хакери ГУР атакували сервер органів влади РФ — джерела

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Хакер
Хакер. Ілюстративне фото: Getty Images

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України атакували сервер органів державної влади РФ, заблокована робота низки сайтів з доменом gov.ru.

Про це повідомляють джерела Суспільного у спецслужбах.

За словами джерел атаки тривають і наразі заблоковано роботу сайтів www.avard.gov.ru, www.gov.ru (головний сайт) та кінцевий сервер fso.gov.ru.

30 січня фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили кібератаку на сервер російського МО, який використовувався для спецзв'язку.

4 березня кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України реалізували спецоперацію, у результаті якої вдалось отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ.

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