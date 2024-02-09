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Латвія передасть Україні новий пакет військової допомоги
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Латвія передасть Україні новий пакет військової допомоги

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Евіка Сіліня
Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня. Фото: AP/Geert Vanden Wijngaert

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила про надання Україні нового пакета військової допомоги.

Відповідну інформацію посадовиця оприлюднила у соцмережі X.

"Уряд щойно затвердив передбачу зенітних гармат NBS, тактичних безпілотних систем спостереження й іншого важливого обладнання та технічних засобів для ЗСУ", — написала Сіліня.

За словами прем'єр-міністерки, це допоможе покращити і протиповітряний захист, і розвідувальні спроможності України.

Посадовиця додала, що Латвія виділяє на підтримку України близько 0,25% свого внутрішнього валового продукту на рік.

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