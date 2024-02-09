Латвія передасть Україні новий пакет військової допомоги

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила про надання Україні нового пакета військової допомоги.
Відповідну інформацію посадовиця оприлюднила у соцмережі X.
"Уряд щойно затвердив передбачу зенітних гармат NBS, тактичних безпілотних систем спостереження й іншого важливого обладнання та технічних засобів для ЗСУ", — написала Сіліня.
За словами прем'єр-міністерки, це допоможе покращити і протиповітряний захист, і розвідувальні спроможності України.
Посадовиця додала, що Латвія виділяє на підтримку України близько 0,25% свого внутрішнього валового продукту на рік.
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