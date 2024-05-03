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Пропалестинські протести у кількох коледжах США: поліція розгромила один з таборів в Лос-Анджелесі
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Пропалестинські протести у кількох коледжах США: поліція розгромила один з таборів в Лос-Анджелесі

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Протести в Каліфорнійському університеті
Загальний вигляд показує пропалестинські протестні табори в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, США, 2 травня 2024 року. REUTERS/Aude Guerrucci

Поліція силою вигнала десятки пропалестинських протестувальників у кількох коледжах у четвер, зокрема, знищила табір в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі в США.

Про це пише агентство Reuters.

Поліцейські в шоломах прибули у наметове містечко, встановлене в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі. Вони використовуючи спалахи та спорядження для боротьби з масовими заворушеннями, щоб проштовхнути крізь ряди протестувальників, які взялися за зброю та намагалися зупинити правоохоронців. Сотні людей — арештовані.

Каліфорнійські поліцейські знесли намети, зруйнували барикади та розібрали весь табір. Полісмени використовували світлошумові гранати.

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Поліція затримує протестувальників, які брали участь у пропалестинського протесту біля Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, 2 травня 2024 р REUTERS/Mike Blake
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Поліція затримує протестувальників, які брали участь у пропалестинського протесту біля Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, 2 травня 2024 р REUTERS/Mike Blake
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Полісмени стоять перед демонстрантами, які утворюють живий ланцюг під час протесту біля Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, 2 травня 2024 р REUTERS/Aude Guerrucci
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Поліція затримує протестувальників, які брали участь у пропалестинського протесту біля Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, 2 травня 2024 р REUTERS/Mike Blake

Чому студенти влаштували протести?

Останніми днями студенти мітингували або встановлювали намети біля десятків університетів, протестуючи проти війни Ізраїлю проти Гази. Демонстранти закликали президента Джо Байдена, який підтримує право Ізраїлю на самооборону, зробити більше, щоб зупинити кровопролиття в Газі, і вимагали скасування шкільних кампаній, які підтримують уряд Ізраїлю.

Ректор університету Джин Блок назвав пропалестинське таборування на території кампусу "незаконним". Також він додав, що студентів, які не вийдуть з табору, притягнуть до дисциплінарної відповідальності.

Американський президент Джозеф Байден заявив, що американці мають право протестувати, але не розв’язувати насильство.

"Знищення власності не є мирним протестом. Це проти закону. Вандалізм, проникнення на територію, розбиття вікон, закриття студентських містечок, примусове скасування занять і випускних — все це не є мирним протестом", — сказав він у Білому домі.

Байден, який балотується на переобрання в листопаді проти колишнього президента-республіканця Дональда Трампа, дотримувався обережної лінії, протистоячи критиці щодо своєї політики щодо Ізраїлю.

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