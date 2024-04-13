СБУ з початку року викрила 11 агентурних мереж — Малюк

Служба безпеки України викрила 11 агентурних мереж з початку 2024 року. Крім того, з почтаку року СБУ відкрила 352 кримінальні провадження щодо державної зради, внаслідок чого було засуджено 98 людей.

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк під час виступу на Конгресі місцевих та регіональних рад при президентові України, передає пресслужба СБУ.

За словами Малюка, сьогодні СБУ вдається працювати на випередження. У першу чергу – за рахунок системності і нових контррозвідувальних підходів. Тому що силовики затримують не одноосібного зрадника, а, як правило, розкручують весь ланцюжок.

“Загалом у 2023 році СБУ викрила 47 агентурних мереж, всі негідники затримані, а з початку цього року — викрито ще 11”, — сказав Малюк.

За його словами, спецслужба протидіє проникненню окупантів РФ на об’єкти критичної інфраструктури, в тому числі і через кіберпростір. Також блокує спроби розвідати маршрути руху міжнародної допомоги, локації підприємств ОПК.

Наприклад, нещодавно СБУ затримала агента ФСБ у Дніпрі, який знімав фото та відео місцевої ТЕС і готував російські ракетні удари, колишнього міліціонера на Запоріжжі, який слідкував за обʼєктами ОПК, а також кількох співробітників “Укрзалізниці”, які надавали інформацію росіянам щодо логістики переміщення зброї і засобів ураження.

Також Малюк повідомив, що з початку 2024 року СБУ відкрила 352 кримінальні провадження щодо державної зради (засуджено 98 осіб), 807 — за фактами колабораційної діяльності (177 засуджено), 108 — щодо пособництва державі-агресору (засуджено 7), 66 — за фактами передачі ворогу інформації про ЗСУ (засуджено 19 осіб).

Голова СБУ нагадав, що до довічного увʼязнення засуджено агента ФСБ, який скоригував ракетний удар по центру Краматорська в червні 2023 року.

За його словами, одним із превентивних інструментів виявлення російських агентів є регулярне проведення антитерористичних і контрдиверсійних заходів.