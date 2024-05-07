Трамп може потрапити в тюрму за неповагу до присяжних

Суддя Нью-Йорка Хуан Мерчан у понеділок, 6 травня, під час чергового засідання проти республіканця, кандидата в президенти США Дональда Трампа засудив підозрюваного за неповагу до присяжних і пригрозив посадити за Трампа це до в'язниці.

Про таке пише The New York Times.

Суддя Мерчан, який веде кримінальну справу Дональда Трампа про фальсифікацію ділової документації в штаті Нью-Йорк, звинуватив колишнього президента в "прямому нападі на верховенство права", вдруге закинув неповагу до суду і пригрозив ув'язнити, якщо Трамп і надалі порушуватиме судову заборону, яка забороняє йому нападати на присяжних.

Мерчан звернувся до Трампа особисто, заявивши, що в разі подальших порушень він може обійти фінансові санкції (штрафи) і ухвалити тюремний термін політику.

Суддя додав, що ув'язнення Трампа — "остання річ", яку він хотів би зробити, але пояснив, що його обов'язком було "захистити гідність системи правосуддя".

Під час засідання 6 травня присяжні переглядали чеки, бухгалтерські книги і банківські виписки, які стосуються справи, пише Politico. Прокурори хочуть дослідити всі 34 пункти цього кримінального звинувачення Трампа. Всі вони стосуються технічних тонкощів нью-йоркського законодавства про ведення ділової документації.

Присяжні бачили підпис Трампа, зроблений фломастером, на кількох чеках на суму 35 000 доларів, які були зняті з особистого банківського рахунку Трампа і надіслані Майклу Коену в 2017 році. Прокурори сподіваються, що присяжні дійдуть висновку, що Трамп особисто брав участь у домовленості Коена про виплату грошей за мовчання порнозірки Стормі Деніелс про її ймовірний сексуальний контакт з Трампом.

Що зробив Трамп проти присяжних

Трамп кинув зневажливі зауваження щодо присяжних під час телефонного інтерв'ю ультраправому ЗМІ Real America's Voice. Присяжні, за його словами, було обрано "надто швидко" і "переважно всі були демократами", додавши: "Це дуже несправедлива ситуація".

Раніше суддя Хуан Мерчан визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у порушенні заборони на публікацію у соцмережах інформації про судовий процес над ним у справі про фінансові махінації й зобов'язав сплатити 9 тисяч доларів штрафу.

Реакція Трампа на загрозу ув'язнення

Політик заявив, що він краще піде до в'язниці, ніж підкориться наказу про нерозголошення інформації у кримінальному процесі.

"Відверто кажучи, наша Конституція набагато важливіша за в'язницю. Я принесу цю жертву будь-коли", — сказав Трамп журналістам у коридорі суду на Манхеттені.

У чому звинувачують Трампа в цій справі

За матеріалами справи, перед виборами 2016 року Трамп через адвоката Майкла Коена виплатив Стормі Деніелс 130 тисяч доларів, щоб вона мовчала про секс із ним. Акторка хотіла розповісти ЗМІ про свій роман з Трампом. Сама виплата не порушує закон, але Трамп та його адвокат оформили її як плату за юридичні послуги з передвиборчого фонду Трампа, а це в штаті Нью-Йорк вважається фальсифікацією звітності та карається як кримінальне правопорушення.

Адвокат Майкл Коен у 2018 році отримав за це три роки в'язниці. Звинувачення проти Трампа будуватимуться на свідченнях Коена. Трамп категорично заперечує, що у нього був секс зі Стормі Деніелс.

У справі про фінансові махінації під час виплат порноакторці Стормі Деніелс, Трампу висунули звинувачення за 34 пунктами. Якщо його визнають винним, експрезиденту США загрожує до чотирьох років вʼязниці за кожним із пунктів звинувачення.

Що відомо інші кримінальні звинувачення Дональда Трампа

2 серпня 2023 року Дональда Трампа звинуватили у злочині проти держави та громадян, а також спробі скасувати результати виборів США 2020 року, де він програв Джо Байдену.

У червні 2023 року у залі федерального суду в Маямі Дональду Трампу висунули 37 кримінальних звинувачень, пов'язаних із поводженням із секретними документами на його маєтку у Флориді Мар-а-Лаго. У відповідь адвокат Трампа Тодд Бланш виступив від імені політика, заявивши, що той не визнає себе винним.

27 липня Трампу висунули нові звинувачення в тому, що він намагався перешкодити розслідуванню неправомірного поводження з надсекретними документами. До того ж у справі новий серед підозрюваних.

У новому документі Трампа звинувачують, що він діяв разом зі своїм особистим помічником Уолтіном Наутою і новим обвинуваченим, менеджером нерухомості Карлосом де Олівейра, щоб видалити записи камер безпеки в Мар-а-Лаго.