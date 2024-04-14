ДСНС змінила протоколи роботи рятувальників — Клименко

Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) змінила протоколи реагування, що стосуються роботи рятувальників, а також використання інженерної та спеціальної техніки.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Ми повністю переглянули інструкцію з використання сил ДСНС. Це стосується інженерної техніки, спеціальної техніки та наших рятувальників", — сказав очільник МВС.

Клименко додав, що, зокрема, ДСНС також збільшила кількість рятувальників, які займаються висотними роботами. За його словами, якщо на початку цього року їх було 150, то зараз уже 500.

"Ми також збільшуємо так звані "фонтанні" підрозділи, які займаються ліквідацією наслідків на об'єктах нафтової та газової галузі", — сказав міністр.

Він зазначив, що правила змінюються з огляду на допущені помилки, в тому числі випадки загибелі працівників ДСНС під час ліквідації наслідків російських повітряних атак.

"Ми змінили повністю всі протоколи реагування, починаючи від того, які мають бути бронежилети на наших рятувальниках. Тому що на початку війни й ще кілька місяців тому ми втратили кілька рятувальників, тому що бронежилети не закривали весь тулуб. У великому бронежилеті незручно працювати, але це питання безпеки, питання життя і смерті", — сказав Клименко.

4 квітня у ДСНС повідомляли, що через подвійні удари армії РФ від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, загинув 91 рятувальник, поранені — 348.

Серед загиблих, зокрема, три рятувальники, яких вбив повторний російський удар по Харкову вночі 4 квітня.

Що таке "подвійний удар"

Раніше поняття double tap вживалося насамперед у контексті стрілецької зброї — вперше майже сотню років тому його почала застосувати британська поліція. Йдеться про техніку стрільби, коли два постріли відбуваються один за одним — для збільшення точності. Останніми роками цей термін більш відомий щодо інших атак — артилерійських, ракетних чи авіаударів.

"Подвійний удар — це тип військового націлювання. Спочатку вражають військовий об’єкт, чи щось інше. Потім чекають на прибуття рятувальників і знову націлюються на цю ж територію. Ця стратегія спрямована на вбивство цивільних, тому вона є незаконною", — розповів Марк Гарласко, експерт правозахисної організації РАХ.

Раніше Гарласко був слідчим ООН і фіксував наслідки зокрема й подвійних ударів, яких сирійський режим Башара Асада та росіяни завдавали в Сирії. Це траплялося і до вступу у війну Росії у 2015-му, але після такі атаки почастішали, кажуть у Сирійському центрі правосуддя і підзвітності. За їхніми даними, з 2013-го до 2021-го сталося 58 таких подвійних ударів.

Марк Гарласко радить звертати увагу на тих, хто постраждав від атаки: якщо рятувальники, медики й інші фахівці, які не є військовими, значить, це є воєнним злочином:

"Ймовірно, причина того, що росіяни здійснюють ці незаконні атаки, полягає в тому, що вони знищують висококваліфікованих фахівців. Хтось має медичний досвід, пройшов медичну підготовку. Потрібен деякий час, щоб досягти такого рівня знань і навичок. І тому замінити їх складно. Очевидно, росіяни націлюються на цих людей, щоб гарантувати, що Україні буде ще важче, поки війна триває".