НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Рада посилила соцзахист військовослужбовців та поліцейських
ВЕРХОВНА РАДАЗАКОНСОЦЗАХИСТПолітикаЖиття

Рада посилила соцзахист військовослужбовців та поліцейських

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Шеврон ЗСУ
Шеврон ЗСУ. Фото: УНІАН

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №10313  "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист".

За законопроєкт проголосували 296 парламентарів, повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

За його словами, комітет значно доопрацював документ. Також до другого читання з законопроєкту були вилучені норми, які обмежували права військових на свободу слова в соцмережах.

Закон зокрема передбачає відпустки після поранення та лікування, які можуть тривати до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності кожні чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію.

Закон також передбачає відпустки для військовослужбовців при народженні дитини.

Також встановлено на рівні закону грошової виплати в розмірі 15 млн грн родині захисника в разі його загибелі під час виконання ним обов’язків військової служби.

Закон передбачає, що військовими капеланами не можуть бути особи, які належать до російської православної церкви.

Крім того, встановлюються норми, що стосуються недопущення порушень, пов’язаних з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями.

22 лютого Рада прийняла за основу законопроєкт №10313 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист". За законодавчу ініціативу зі скороченням строку її підготовки 271 нардеп. Документ розробляла депутатська група спільно з представниками Міністерства оборони.

Топ дня
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора
Генштаб ЗСУ вечірнє зведення 21 березня: ситуація на фронті на війні в Україні
Генштаб: на фронті за добу відбулося 67 бойових зіткнень

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Причини аварії на станції метро "Деміївська" аналізує парламентська ТСК
Причини аварії на станції метро "Деміївська" аналізує парламентська ТСК щодо розслідування роботи столичних посадовців
ВР підтримала передачу повноважень обласної ради до ЗОВА на період воєнного стану
Верховна Рада підтримала передачу повноважень Запорізької обласної ради до ЗОВА на період воєнного стану
Перейменування сіл на Полтавщині: які назви затвердили
Комітет ВРУ погодив перейменування семи сіл на Полтавщині: перелік
Синельникове, перейменування міст
Профільний комітет парламенту підтримав перейменування двох міст Дніпропетровщини: як назвуть Павлоград та Синельникове
На початок