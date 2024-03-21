Рада посилила соцзахист військовослужбовців та поліцейських

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №10313 "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист".

За законопроєкт проголосували 296 парламентарів, повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

За його словами, комітет значно доопрацював документ. Також до другого читання з законопроєкту були вилучені норми, які обмежували права військових на свободу слова в соцмережах.

Закон зокрема передбачає відпустки після поранення та лікування, які можуть тривати до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності кожні чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію.

Закон також передбачає відпустки для військовослужбовців при народженні дитини.

Також встановлено на рівні закону грошової виплати в розмірі 15 млн грн родині захисника в разі його загибелі під час виконання ним обов’язків військової служби.

Закон передбачає, що військовими капеланами не можуть бути особи, які належать до російської православної церкви.

Крім того, встановлюються норми, що стосуються недопущення порушень, пов’язаних з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями.

22 лютого Рада прийняла за основу законопроєкт №10313 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист". За законодавчу ініціативу зі скороченням строку її підготовки 271 нардеп. Документ розробляла депутатська група спільно з представниками Міністерства оборони.