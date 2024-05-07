На ранок 7 травня в Україні через погоду знеструмлені 53 населені пункти, з інших причин — 419 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

Про це повідомили в "Укренерго" вранці 7 травня.

Щодо знеструмлень:

Через грозу та вітер уранці без електрики 53 населені пункти в Житомирській, Сумській, Чернігівській областях. З інших причин, зокрема через бойові дії, на ранок знеструмлені 419 населених пунктів. Нові вимкнення почалися на Запоріжжі, Донеччині, Харківщині, Херсонщині.

Протягом доби діють обмеження споживання в Харківській області. На ранок без світла близько 102 тисячі побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

В Україні також через похолодання зростає споживання електроенергії. 7 травня о 09:50 зафіксовано на 9,4% вище споживання, ніж днем раніше в цей же час. 6 травня споживання досягло максимуму після 21:00, його рівень був на 7% нижчим за добовий максимум попереднього робочого дня – п’ятниці, 3 травня.

Напередодні в денні години в енергосистемі через активну роботу електростанцій на відновлювальній енергетиці (ВДЕ) в енергосистемі був надлишок електроенергії. Щоб зберігати баланс, робота об’єктів ВДЕ обмежувалась з 10:40 до 16:05.

Імпорт та аварійна допомога

У вечірні години 6 травня з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови здійснювався імпорт електроенергії загальним обсягом 7395 МВт•год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 668 МВт.

6 травня, на запит "Укренерго" польський оператор енергосистеми PSE з 08:00 до 10:00 надавав аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української електроенергії.