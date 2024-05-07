НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Через погоду та інші причини в Україні знеструмлено 472 населених пункти — Укренерго
ЕНЕРГЕТИКАЕлектроенергіяЕКОНОМІКАПОГОДАВторгнення Росії в УкраїнуЕнергосистемаЕкономіка

Через погоду та інші причини в Україні знеструмлено 472 населених пункти — Укренерго

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ЛЕП, електромережі, електрика в Україні 7 травня
Електролінії Одеських електромереж. Електролінії. Фото: ДТЕК Одеські електромережі

На ранок 7 травня в Україні через погоду знеструмлені 53 населені пункти, з інших причин — 419 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

Про це повідомили в "Укренерго" вранці 7 травня.

Щодо знеструмлень:

  • Через грозу та вітер уранці без електрики 53 населені пункти в Житомирській, Сумській, Чернігівській областях. З інших причин, зокрема через бойові дії, на ранок знеструмлені 419 населених пунктів. Нові вимкнення почалися на Запоріжжі, Донеччині, Харківщині, Херсонщині.
  • Протягом доби діють обмеження споживання в Харківській області. На ранок без світла близько 102 тисячі побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

В Україні також через похолодання зростає споживання електроенергії. 7 травня о 09:50 зафіксовано на 9,4% вище споживання, ніж днем раніше в цей же час. 6 травня споживання досягло максимуму після 21:00, його рівень був на 7% нижчим за добовий максимум попереднього робочого дня – п’ятниці, 3 травня.

Напередодні в денні години в енергосистемі через активну роботу електростанцій на відновлювальній енергетиці (ВДЕ) в енергосистемі був надлишок електроенергії. Щоб зберігати баланс, робота об’єктів ВДЕ обмежувалась з 10:40 до 16:05.

Імпорт та аварійна допомога

У вечірні години 6 травня з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови здійснювався імпорт електроенергії загальним обсягом 7395 МВт•год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 668 МВт.

6 травня, на запит "Укренерго" польський оператор енергосистеми PSE з 08:00 до 10:00 надавав аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української електроенергії.

Топ дня
війна, ЗСУ
У Кремлі відбулась "інавгурація" Путіна, іспанські ракети Patriot прибули до України. 804 день війни. Онлайн Важливо
Путін взяв участь в "інавгурації" та склав присягу
У РФ пройшла "інавгурація" Путіна, він склав присягу
&quot;Євробачення-2024&quot;: де дивитися виступ України у першому півфіналі і як голосувати
"Євробачення-2024": де дивитися виступ України у першому півфіналі і як голосувати
Белгія не прийде на інавгурацію Путіна 7 травня
"Інавгурація" Путіна: представники яких країн ЄС погодилися приїхати ЗМІ
Посол Франції, інавгурація Путіна
Франція про участь в "інавгурації" Путіна: "Це не означає, що ми вважаємо його обрання легітимним" Ексклюзивно

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Енергетика України після обстрілів Харківська ТЕЦ-5
Дефіцит електроенергії в Україні збережеться у 2024-2025 роках — звіт НБУ
Зелена енергетика
Україна та Велика Британія розпочали реалізацію 13 енергетичних проєктів — Міненерго
У двох регіонах досі діють графіки відключень — Міненерго
У двох регіонах досі діють графіки відключень — Міненерго
Лінія електропередач
Графіки відключення світла діють у двох областях — Міненерго
На початок