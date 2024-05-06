РФ ударила по об’єкту "Укренерго" на Сумщині, у двох регіонах є обмеження

На ранок 6 травня в Україні знеструмлені 492 населені пункти. Вночі росіяни завдали удару по об’єкту “Укренерго” в Сумській області. Триває заживлення споживачів. Зберігаються мережеві обмеження на Криворіжжі та Харківщині.

Про це зранку 6 травня повідомили в “Укренерго”.

Через бойові дії:

Є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській областях.

Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 108 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

В ніч на 6 травня росіяни атакували енергооб’єкт НЕК “Укренерго” в східному регіоні. Є пошкодження обладнання, внаслідок чого були знеструмлені споживачі в 1 325 населених пунктах Сумської області. На ранок в області залишається знеструмленим 91 населений пункт, з яких 18 частково. Тривають відновлювальні роботи, проводиться заживлення споживачів.

В південному регіоні ремонтні бригади “Укренерго” відновили роботу частини обладнання, що було пошкоджено під час ракетних атак. Це дозволило підвищити надійність живлення споживачів в одній з областей.

Також в південному регіоні вночі дією захисту відключилась високовольтна повітряна лінія. Причина вимкнення з’ясовується, в районі тривають бойові дії. Знеструмлення споживачів не було.

Станом на понеділок 6 травня о 09:50 споживання на 9% нижче , ніж в цей же час в попередній робочий день — п’ятницю, 3 травня.

Напередодні, 5 травня, споживання досягло максимуму між 21:00 та 22:00, його рівень був на 14% нижчим за добовий максимум попередньої неділі 28 квітня.

Безхмарна вітряна погода сприяє активній роботі електростанцій відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), через що в денні години в енергосистемі фіксується надлишок електроенергії. Для підтримки балансу між виробництвом та споживанням 5 травня, з 09:00 до 17:30 робота об’єктів ВДЕ обмежувалась.

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