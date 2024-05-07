Авіація і ракетні підрозділи ударили по окупантах РФ — Генштаб

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу російського окупаційного війська.
Про це Генштаб ЗСУ повідомляє у ранковому зведенні 7 травня.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 артилерійських засобах окупантів РФ, а сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 1 керовану авіаційну ракету Х-59.
На фронті протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 31 атаку росіян. Загалом військо РФ завдало 2 ракетних та 83 авіаційних удари, здійснило 101 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.