РФ втратила 1160 військових за добу на війні в Україні — Генштаб

Станом на ранок 7 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 476 460 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1160 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 7405 (+25) од,
- бойових броньованих машин — 14227 (+14) од,
- артилерійських систем — 12287 (+37) од,
- РСЗВ — 1057 (+0) од,
- засоби ППО — 792 (+1) од,
- літаків — 349 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9717 (+34),
- крилаті ракети — 2149 (+1),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 16509 (+32) од,
- спеціальна техніка — 2017 (+9).
Дані уточнюються.