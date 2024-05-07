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РФ втратила 1160 військових за добу на війні в Україні — Генштаб
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РФ втратила 1160 військових за добу на війні в Україні — Генштаб

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Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні, армія РФ
Російські військовослужбовці патрулюють зруйновану частину металургійного комбінату імені Ілліча в Маріуполі 18 травня 2022 року. AP

Станом на ранок 7 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 476 460 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1160 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 7405 (+25) од,
  • бойових броньованих машин — 14227 (+14) од,
  • артилерійських систем — 12287 (+37) од,
  • РСЗВ — 1057 (+0) од,
  • засоби ППО — 792 (+1) од,
  • літаків — 349 (+0) од,
  • гелікоптерів — 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9717 (+34),
  • крилаті ракети — 2149 (+1),
  • кораблі /катери — 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 16509 (+32) од,
  • спеціальна техніка — 2017 (+9).

Дані уточнюються.

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