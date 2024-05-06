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В Естонії оголосили Московський патріархат інститутом, який підтримує агресію РФ
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В Естонії оголосили Московський патріархат інститутом, який підтримує агресію РФ

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Естонія
Естонія. AP

Парламент Естонії — Рійгікогу — 6 травня засудив дії Московського патріархату з виправдання та підтримки війни в Україні та оголосив його інституцією, яка підтримує російську агресію.

Як повідомляє ERR, заяву підтримали 75 депутатів, "проти" проголосували 8 депутатів.

У заяві Рійгікогу засуджує війну, розв'язану Росією проти України, і незаконну анексію захоплених територій і зазначає, що путінський режим, який погрожує ядерною зброєю, став найбільшою загрозою миру як у Європі, так і по всьому світу.

Парламентарі наголосили, що патріарх московський Кирило з початку розв'язаної у 2022 році повномасштабної війни проти України "відкрито підтримує агресію терористичного режиму РФ".

"Як інструмент пропаганди війни керівництво Московського патріархату і патріарх Кирило використовують ідеологію "русского міра", за допомогою якої знищуються останні прояви демократії в Росії, мілітаризується російське суспільство і виправдовується агресія, з метою розширити РФ на всі території, що історично перебували під впливом Росії, в тому числі на Україну", — йдеться у документі.

Також у заяві парламенту зазначено, що в березні створена під егідою РПЦ організація "Всесвітній російський народний собор", яким керує патріарх Кирило, ухвалила програмний документ під назвою "Сьогодення і майбутнє "русского міра". Згідно з ним війна проти України описується як "священна", а сфера впливу РФ поширюється за межі території колишньої Російської імперії.

"Заклики Московського патріархату приховують у собі загрозу безпеці та існуванню Естонії, зокрема пряму загрозу громадському та конституційному порядку в Естонії", — йдеться в заяві.

У парламенті наголосили, що Естонія виступає за свободу віросповідання і держава має забезпечити можливість обирати, яку релігію сповідує людина.

"Але в сучасному світі держава також повинна захищати населення від терористичної та іншої ворожої пропаганди та від закликів до насильства. Захист від подібної пропаганди, в тому числі стосується і православних, які проживають в Естонії, незалежно від мови, національності або канонічної приналежності", — заявили депутати.

Водночас вони наголосили, що з урахуванням попередньої діяльності Московського патріархату "зберігається висока загроза впливу на населення в цьому псевдорелігійному контексті".

Тому парламент Естонії закликав усі держави і міжнародну громадськість перешкоджати ворожій діяльності Московського патріархату з надання зловмисного впливу.

Водночас у парламенті наголосили, що це стосується Московського патріархату як інституту та керівного органу, а не людей, які дотримуються традицій православ'я.

"Православні об'єднання та парафії також повинні самостійно оцінити загрозу громадському порядку та своїм членам, що виходить від ворожої діяльності з надання впливу, та вжити необхідних заходів для припинення зв'язків із МП. В Естонії має зберігатися конституційне право на свободу віросповідання, з урахуванням прав і свобод всіх людей, які тут живуть", – йдеться в заяві Рійгікогу.

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