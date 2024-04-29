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У Білорусі визнали "екстремістськими формуваннями" видання DW Belarus і UDF.by
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У Білорусі визнали "екстремістськими формуваннями" видання DW Belarus і UDF.by

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Прапор Білорусі
Прапор Білорусі. Фото: Facebook / Вelarusmfa

Білоруське МВС внесло до реєстру "екстремістських формувань" видання DW Belarus і "UDF — Новини Білорусі".

За версією відомства, приводом для додання зазначених медіа у відповідний список стало те, що вони нібито "здійснюють екстремістську діяльність".

У Telegram-каналі білоруського підрозділу Deutsche Welle наразі понад дев'ять тисяч підписників, а на сайті проєкту "UDF — Новини Білорусі" виходять матеріали про суспільно-політичну ситуацію у державі.

Невизнаний низкою держав білоруський президент Олександр Лукашенко у липні 2023 року підписав закон, що обмежує роботу іноземних ЗМІ.

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