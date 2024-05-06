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В Укренерго повідомили про наслідки нічної атаки росіян
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В Укренерго повідомили про наслідки нічної атаки росіян

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В Укренерго повідомили про наслідки нічної атаки росіян
Наслідки влучання у Харківській області, 22 березня 2024 року. Сергій Болвінов/Facebook

Вночі росіяни завдали ракетно-дронового удару по Сумщині. Серед пошкодженої цивільної інфраструктури — високовольтний об'єкт НЕК "Укренерго".

Про це зранку 6 травня повідомили в "Укренерго".

Як відзначили енергетики, аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу після відбою тривоги.

"Ремонтні бригади "Укренерго" працюють над поетапним відновленням енергопостачання споживачів", — йдеться у повідомленні.

Також РФ не припиняє атак і на енергооб’єкти Харківщини. Ввечері 5 травня дією захисту вимикалось обладнання місцевого обленерго.

Більшу його частину вже повернули в роботу, але повному відновленню енергопостачання заважають бойові дії поряд із об’єктами енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи проводяться залежно від безпекової ситуації.

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