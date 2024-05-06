В Укренерго повідомили про наслідки нічної атаки росіян

Вночі росіяни завдали ракетно-дронового удару по Сумщині. Серед пошкодженої цивільної інфраструктури — високовольтний об'єкт НЕК "Укренерго".
Про це зранку 6 травня повідомили в "Укренерго".
Як відзначили енергетики, аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу після відбою тривоги.
"Ремонтні бригади "Укренерго" працюють над поетапним відновленням енергопостачання споживачів", — йдеться у повідомленні.
Також РФ не припиняє атак і на енергооб’єкти Харківщини. Ввечері 5 травня дією захисту вимикалось обладнання місцевого обленерго.
Більшу його частину вже повернули в роботу, але повному відновленню енергопостачання заважають бойові дії поряд із об’єктами енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи проводяться залежно від безпекової ситуації.
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