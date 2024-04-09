Федеральний уряд Німеччини доручив збройовому підприємству Rheinmetall поставити в Україну 20 додаткових бойових машин піхоти Marder у межах військової допомоги.

Про це повідомили на офіційному сайті концерну.

Замовлення на передачу БМП у варіанті 1А3 було розміщене в березні 2024 року. Його точна вартість не називається, однак, як зазначається, мовиться про "двозначне число в мільйонах євро".

Постачання цієї партії Marder заплановане на поточний рік. До цього часу Rheinmetall вже передала ЗСУ тризначну кількість бойових машин піхоти у межах прямих передач і кругових програм обміну.

Версія 1A3 Marder, яку замовили зараз, серед іншого має вбудовані лазерні далекоміри, що забезпечують ефективне й точне ураження цілей.

"Підприємство вже поставило перші 20 таких БМП в Україну від імені уряду Німеччини у березні 2023 року. Відтоді було поставлено ще кілька партій, кожна двозначним числом", — додали у концерні.

Rheinmetall передає вживані сухопутними силами ФРН бойові машини Marder 1A3, які проходять капітальний ремонт. Відповідні роботи ведуться на підприємствах в Унтерлюсі та Кассель.

Ще навесні 2022 року німецьке підприємство за власною ініціативою розпочало капітальний ремонт Marder для майбутньої передачі Україні. Перша партія з 20 машин відправилась 21 березня 2023 року.

Німеччина 28 березня оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема було передано безпілотники, снаряди калібру 155 міліметрів, боєкомплект для танків Leopard і Marder.