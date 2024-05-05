У Швеції розпочалася церемонія "Бірюзовий хідник" на "Євробаченні-2024"

У неділю, 5 травня, у Мальме у Швеції розпочалася урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Це так званий "Бірюзовий хідник", де проходять цьогорічні учасники пісенного конкурсу.
Трансляція відбувається на офіційному YouTube-каналі "Євробачення".
Шведський драг-виконавець Elecktra та британський драг-виконавець Tia Kofi беруть інтерв'ю в учасників "Євробачення".
У заході візьмуть участь 36 із 37 учасників конкурсу. Винятком є ізраїльська делегація. Вона не вийде на "Бірюзовий хідник" через вечір пам'яті жертв Голокосту.
Учасники дають інтерв'ю у такому порядку:
- Бельгія
- Словенія
- Азербайджан
- Австрія
- Португалія
- Норвегія
- Сан-Марино
- Кіпр
- Грузія
- Чехія
- Греція
- Албанія
- Мальта
- Молдова
- Литва
- Люксембург
- Латвія
- Сербія
- Хорватія
- Іспанія
- Німеччина
- Фінляндія
- Україна
- Швейцарія
- Італія
- Естонія
- Вірменія
- Нідерланди
- Австралія
- Польща
- Великобританія
- Ісландія
- Ірландія
- Франція
- Данія
- Швеція.
Що відомо про "Євробачення-2024"
68-й пісенний конкурс пройде у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня (Україна виступатиме у першій половині першого півфіналу під номером 5), а грандфінал — на 11 травня.
Україну представлятиме дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Вони виступлять у першому півфіналі шоу під порядковим номером 5.
Номер для співачок поставила українська режисерка, номінантка на "Ґреммі" за найкраще музичне відео Таню Муіньо.
Суспільне Культура та Радіо Промінь — офіційні медіапартнери Євробачення.
Суспільне Мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки, організовує і проводить відбір пісні та представника від України, а також забезпечує участь представника України на Пісенному конкурсі Євробачення-2024.