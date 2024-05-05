У Швеції розпочалася церемонія "Бірюзовий хідник" на "Євробаченні-2024"

У неділю, 5 травня, у Мальме у Швеції розпочалася урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Це так званий "Бірюзовий хідник", де проходять цьогорічні учасники пісенного конкурсу.

Трансляція відбувається на офіційному YouTube-каналі "Євробачення".

Шведський драг-виконавець Elecktra та британський драг-виконавець Tia Kofi беруть інтерв'ю в учасників "Євробачення".

У заході візьмуть участь 36 із 37 учасників конкурсу. Винятком є ізраїльська делегація. Вона не вийде на "Бірюзовий хідник" через вечір пам'яті жертв Голокосту.

Учасники дають інтерв'ю у такому порядку:

Бельгія Словенія Азербайджан Австрія Португалія Норвегія Сан-Марино Кіпр Грузія Чехія Греція Албанія Мальта Молдова Литва Люксембург Латвія Сербія Хорватія Іспанія Німеччина Фінляндія Україна Швейцарія Італія Естонія Вірменія Нідерланди Австралія Польща Великобританія Ісландія Ірландія Франція Данія Швеція.

Що відомо про "Євробачення-2024"

68-й пісенний конкурс пройде у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня (Україна виступатиме у першій половині першого півфіналу під номером 5), а грандфінал — на 11 травня.

Україну представлятиме дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Вони виступлять у першому півфіналі шоу під порядковим номером 5.

Номер для співачок поставила українська режисерка, номінантка на "Ґреммі" за найкраще музичне відео Таню Муіньо.

Суспільне Культура та Радіо Промінь — офіційні медіапартнери Євробачення.

Суспільне Мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки, організовує і проводить відбір пісні та представника від України, а також забезпечує участь представника України на Пісенному конкурсі Євробачення-2024.