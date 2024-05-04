Євробачення 2024 — яким воно буде? У цьому відео розбираємось, хто ймовірно увійде у першу пʼятірку. А також — що не так з учасником, що представляє Нідерланди. Розповімо про те, як приймають український дует alyona alyona та Jerry Heil, та що відомо про їхній номер.

Та головне – про цьогорічний політичний контекст конкурсу. Євробачення у Швеції відбувається на тлі війн. Окрім російської агресії в Україні, суперечливою є участь Ізраїлю у пісенному конкурсі. Низка митців у Данії, Швеції, Фінляндії виступили проти проведення конкурсу за участю ізраїльської співачки та підписали листи до національних мовників країн.

Отож що відомо про Євробачення 2024 — у відео Суспільне Новини.