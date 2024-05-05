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Святкування Великодня у Києві — фоторепортаж
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Святкування Великодня у Києві — фоторепортаж

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Київ, Хрещатику, релігійна акція на Хрещатику 4 травня на Великдень
Релігійна акція на Хрещатику на честь Великодня, Київ, 4 травня 2024 року. Cуспільне/Олександр Магула

У неділю, 5 травня, християни східного обряду святкують Великдень — воскресіння Ісуса Христа. Це найбільше свято християнського календаря. Суспільне побувало на кількох локаціях Києва і зафіксувало, як відзначають це свято.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Вечірні богослужіння відбулися у Патріаршому соборі воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Зранку 5 травня служби тривали у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі ПЦУ, Володимирському соборі.

У Софійському соборі організували програму "Великдень у Софії Київській". Це спільна ініціатива Національного заповідника "Софія Київська", Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара", київських фольклорних гуртів та ансамблю стародавньої музики "Хорея козацька".

Святкування Великодня у Києві — фоторепортаж
Освячення великодніх кошиків у Михайлівському Золотоверхому соборі, Київ, 5 травня 2024 року. Cуспільне/Олександр Магула

Святкування Великодня у Києві — фоторепортаж
Великодня служба в Михайлівському Золотоверхому соборі, Київ, 5 травня 2024 року. Cуспільне/Олександр Магула

Святкування Великодня у Києві — фоторепортаж
Жінка молиться у Великдень у Михайлівському Золотоверхому соборі, Київ, 5 травня 2024 року. Cуспільне/Олександр Магула

Святкування Великодня у Києві — фоторепортаж
Діти грають у народну гру "Явора" на честь Великодня на території Софійського собору, Київ, 5 травня 2024 року. Cуспільне/Олександр Магула

Святкування Великодня у Києві — фоторепортаж
Великодня служба у Володимирському соборі, Київ, 5 травня 2024 року. Cуспільне/Олександр Магула

Святкування Великодня у Києві — фоторепортаж
Великодня служба в Патріаршому соборі воскресіння Христового УГКЦ, Київ, 5 травня 2024 року. Cуспільне/Олександр Магула

Святкування Великодня у Києві — фоторепортаж
Великодня служба в Патріаршому соборі воскресіння Христового УГКЦ, Київ, 5 травня 2024 року. Cуспільне/Олександр Магула

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