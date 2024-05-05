Святкування Великодня у Києві — фоторепортаж

У неділю, 5 травня, християни східного обряду святкують Великдень — воскресіння Ісуса Христа. Це найбільше свято християнського календаря. Суспільне побувало на кількох локаціях Києва і зафіксувало, як відзначають це свято.
Про це повідомляє кореспондент Суспільного.
Вечірні богослужіння відбулися у Патріаршому соборі воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Зранку 5 травня служби тривали у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі ПЦУ, Володимирському соборі.
У Софійському соборі організували програму "Великдень у Софії Київській". Це спільна ініціатива Національного заповідника "Софія Київська", Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара", київських фольклорних гуртів та ансамблю стародавньої музики "Хорея козацька".
Освячення великодніх кошиків у Михайлівському Золотоверхому соборі, Київ, 5 травня 2024 року. Cуспільне/Олександр Магула
Великодня служба в Михайлівському Золотоверхому соборі, Київ, 5 травня 2024 року. Cуспільне/Олександр Магула
Жінка молиться у Великдень у Михайлівському Золотоверхому соборі, Київ, 5 травня 2024 року. Cуспільне/Олександр Магула
Діти грають у народну гру "Явора" на честь Великодня на території Софійського собору, Київ, 5 травня 2024 року. Cуспільне/Олександр Магула
Великодня служба у Володимирському соборі, Київ, 5 травня 2024 року. Cуспільне/Олександр Магула
Великодня служба в Патріаршому соборі воскресіння Христового УГКЦ, Київ, 5 травня 2024 року. Cуспільне/Олександр Магула
Великодня служба в Патріаршому соборі воскресіння Христового УГКЦ, Київ, 5 травня 2024 року. Cуспільне/Олександр Магула
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