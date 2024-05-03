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Масові заходи та дотримання комендантської години. В СБУ закликали українців дотримуватися заходів безпеки на Великдень
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Масові заходи та дотримання комендантської години. В СБУ закликали українців дотримуватися заходів безпеки на Великдень

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Військовослужбовець ЗСУ в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври під час Великоднього богослужіння Православної церкви України, 16 квітня 2023 року. Владислав Мусієнко/Суспільне

Служба безпеки України (СБУ) закликала українців напередодні та у період відзначення Великодня дотримуватися заходів безпеки.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

"Для реалізації злочинних намірів окупанти використовують великий арсенал заходів підривної діяльності проти нашої держави. Так, наприклад, противник постійно залучає власну агентуру для вчинення провокацій у різних сферах громадського життя, зокрема у міжконфесійних відносинах", — йдеться у повідомленні.

Метою таких дій окупантів є створення штучних конфліктних ситуацій серед представників релігійних громад для дестабілізації внутрішньої обстановки всередині держави.

Також зазначається, що Росія активно залучає своїх поплічників для коригування вогню по цивільній інфраструктурі України. Серед потенційних цілей – місця масового зібрання людей.

Відтак СБУ закликає громадян напередодні та у період відзначення великодніх свят:

  • обмежити відвідування масових заходів;
  • не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;
  • дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;
  • не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а під час неї перебувати в укриттях;
  • повідомляти правоохоронців про підозрілі предмети та людей, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, СБУ неодноразово закликала українців до обмежень відвідування масових зібрань, особливо під час свят.

30 квітня начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Максим Ахрамєєв заявив, що для забезпечення правопорядку на Великдень в Україні буде залучено понад 23 тисячі правоохоронців.

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