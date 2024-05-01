Як людям безпечно відзначити Великдень і поминальні дні — розповіли в ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій закликала українців, щоби ті в період великодніх свят ознайомилися з мапою укриттів і знали, де від них найближче сховище, аби в разі чого перечекати повітряні тривоги там. Також ДСНС радять бути обачними зі свічками та лампадками, аби не допустити пожежі.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ сказав пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий.

"Кожен громадянин, перед тим як буде відвідувати церкву, культову споруду, храми, має ознайомитися, наприклад, у застосунку «Дія», де розташоване найближче укриття, для того, щоб у разі потреби скористатися цим укриттям та перечекати повітряну тривогу. Це важливо", — наголосив Олександр Хорунжий.

Пресофіцер також нагадав про небезпеку мін на кладовищах. Адже за тиждень після Великодня настають поминальні дні, коли люди підуть на цвинтарі родичів. Олександр Хорунжий заявив, що дуже важливо пересвідчитися в керівництва кладовищ, що місцевість обстежена на наявність вибухонебезпечних предметів, а вже потім відвідувати могили.

Також у ці дні зросте ризик виникнення надзвичайних ситуацій і пожеж, додав Анатолій Шкарбута, посадовець Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС. Так відбувається, бо святкування пов'язане з використанням вогню та відпочинком просто неба. Шкарбута закликала духовенство обстежити свої приміщення та дотримуватися пожежної безпеки. Громадян закликав уникати натовпу і хаосу та стежити за джерелами вогню — лампадками, свічками.

ДСНС відвідує храми, обстежує їх на наявність протипожежних засобів, проводить інструктажі з духівниками. За словами Хорунжого, цьогоріч уже провели 13 тисяч таких інструктувань.

До чергування на Великдень готові понад 7 тисяч рятувальників і понад 2200 одиниць техніки.

Нагадаємо, в "Дії" в лютому запрацювала інтерактивна мапа укриттів. У сервісі представлені понад 60 000 захисних споруд в Україні, які можуть захистити майже половину населення. В застосунку можна переглянути інформацію про балансоутримувача захисної споруди; фотографії, геолокацію, адресу укриття, рейтинг, скільки людей воно може вмістити тощо.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях недоступні в "Дії" з міркувань безпеки. Адреси слід дізнаватися в місцевої влади.