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Кількість загиблих внаслідок повеней у Бразилії зросла до 57
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Кількість загиблих внаслідок повеней у Бразилії зросла до 57

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Повені у Бразилії
Повені на півдні Бразилії, штат Ріу-Гранді-ду-Сул, 4 травня 2024 року. AP Photo/Carlos Macedo

Щонайменше 57 людей загинули внаслідок повеней на півдні Бразилії у штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, ще 67 людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на місцеву владу.

Зазначається, що понад 69 тисяч людей були змушені покинути свої домівки, рятуючись від штормів та повеней.

Міжнародний аеропорт у місті Порту-Алегрі призупинив усі рейси на невизначений період.

Очікується, що протягом наступних 36 годин у північних і північно-східних регіонах штату все ще дощитиме, але кількість опадів зменшиться.

"Рівень води в річках має залишатися високим протягом кількох днів", — зазначив губернатор Ріу-Гранді-ду-Сул Едуардо Лейте.

Раніше повідомлялось, що на погоду в Південній Америці впливає кліматичний феномен Ель-Ніньо — періодична природна подія, яка нагріває поверхневі води в екваторіально-тихоокеанському регіоні. У Бразилії Ель-Ніньо історично спричиняв посуху на півночі та інтенсивні опади на півдні.

Цього року наслідки Ель-Ніньо особливо відчутні на фоні посухи в Амазонії. Вчені кажуть, що екстремальна погода прослідковується все частіше через зміни клімату, спричинені людиною.

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