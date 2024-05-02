Північне сяйво над Україною: що означає та як трактують науковці

В ніч проти 3 травня у небі України спостерігали північне сяйво. Його споглядали жителі Київщини, Харківщини, Чернігівщини, Львівщини та Волині.

Таке незвичне атмосферне явище зазвичай спостерігається раз на декілька років. Проте українці споглядали таке "нічне світлове шоу" у ніч з 5 на 6 листопада 2023 року, як і багатьох країнах північної півкулі Землі.

Тоді була потужна геомагнітна буря, пов'язана з викидом корональної маси у бік Землі, що стався на Сонці. До цього подібне явище бачили в Україні в листопаді 2021 року.

Які фактори зумовлюють появу північного сяйва?

Для того, щоб спостерігати явище північного сяйва, потрібно, щоб збіглися кілька факторів, розповів Суспільному завідувач відділу радіофізики та геокосмосу Радіоастрономічного інституту НАН України Андрій Залізовський про попередній випадок 6 листопада.

"Треба мати небо безхмарне. Явище спостерігається на горизонті. При таких магнітних бурях для України — це більш-менш звичайна річ. До сяйва призводить інжекція коронарних сонячних мас", — пояснює науковець.

Як часто північне сяйво з'являється в Україні?

За низьким чи середнім рівнем сонячної активності спостерігати явище північного сяйва в Україні можна приблизно раз на рік, стверджує Андрій Залізовський.

"З 2017 року магнітних бур, які потенційно могли призвести до того, щоб ми бачили сяйво, було близько п'яти. Якщо все складається, приблизно раз на рік. У найближчі два-три роки є ймовірність, що явище буде частіше, тому що зараз ми близько до максимуму сонячної активності", — говорить науковець.

Північне сяйво — оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба в полярних районах, яке швидко змінюється. Виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів.