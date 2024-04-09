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Українські полярники зафіксували рекордну кількість пінгвінів в регіоні Антарктиди
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Українські полярники зафіксували рекордну кількість пінгвінів в регіоні Антарктиди

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Пінгвіни, Антарктида
Субантарктичні пінгвіни на острові Галіндез, де розташована українська станція "Академік Вернадський", Антарктида, квітень 2024 року. Facebook/Національний антарктичний науковий центр

Українські полярники нарахували рекордну кількість субантарктичних пінгвінів на острові Галіндез, де розташований "Вернадський". Цього сезону, який триває від вересня до квітня, нарахували сім тисяч пінгвінів.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

Це свідчить про потепління та зменшення площі морського льоду в Антарктиці, яке призводить до міграції тварин, які стараються вивчати нові території, де раніше не жили певні види.

Наприклад, до 2007 року субантарктичні пінгвіни взагалі не гніздували біля станції "Вернадського". Головною причиною цього вчені вважають пізнє розмерзання вод навколо острова Галіндез.

Раніше морози в цій місцевості доходили до позначки -20 С⁰ і нижче. Через наявність криги пінгвіни не могли ефективно полювати і обирали території північніше, де вона не застоювалася.

У зв’язку з потеплінням в районі західного узбережжя Антарктичного півострова субантарктичні пінгвіни перемістилися на південь. Перші їхні гнізда поблизу станції з’явилися 2007 році.

"Вже 2020 року кількість субантарктичних пінгвінів на острові становила 3,5 тисяч, а 2024 року зросла вдвічі й перетнула позначку в 7 тисяч. Враховуючи, що нині українські експедиції мають 14 учасників, то виходить по 500 пінгвінів одного полярника/полярницю", — розповідають дослідники.

Чому важливо досліджувати динаміку зміни у популяціях пінгвінів

Як розповідають полярники — це очевидна ознака зміни клімату в Антарктиці. ️Пінгвіни активно "удобрюють" крижаний континент своїм послідом, створюючи ґрунт для антарктичної рослинності.

Слідом за пінгвінами в бік Полярного кола просуваються і хижаки: морські леопарди та поморники (скуа).

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