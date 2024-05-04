Кандидат у президенти США Дональд Трамп у разі перемоги на виборах у США розглядає плани змусити членів НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела.

Трамп вважає, що країни-члени повинні зробити більше внеску в колективну оборону альянсу на тлі загроз з боку Росії та Китаю.

Він також вважає, що правила бухгалтерського обліку слід змінити таким чином, щоб допомога Україні не має зараховуватися у суму витрат на оборону.

За словами джерела, Трамп уже деякий час розглядає можливість збільшення витрат, але ще більше переконався у цьому після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою минулого місяця.

"Його думки схиляються (до збільшення видатків на оборону, — ред.) в бік 3%, особливо після розмови з Дудою – і це не враховуючи гроші для України", – сказало джерело.

Дуда раніше стверджував, що 3% ВВП на оборону (рівень, якого досягли лише Польща, США та Греція) необхідні для захисту від "наростальних загроз", включаючи початок "прямої конфронтації Росії з НАТО".

Минулого року лише 11 із 32 членів альянсу, включаючи Велику Британію, досягли нинішньої мети у 2%. Іншими були США, які є найбільшим загальним вкладником, поряд із Польщею, Грецією, Естонією, Литвою, Фінляндією, Латвією, Угорщиною, Словаччиною та Данією.

Люксембург, який мав найменший бюджет на оборону порівняно з його ВВП, витратив лише 1%, тоді як Бельгія та Іспанія витратили 1,2%.

У вівторок Тімо Песонен, високопоставлений представник міністерства оборони ЄС, заявив, що цільовий показник у 3% вже обговорюється деякими державами-членами за зачиненими дверима.

"Коли союзники по НАТО збільшують свій бюджет хоча б до одного відсотка ВВП, деякі говорять уже про 3%", — сказав він.

14 лютого стало відомо, що у 2024 році члени Альянсу інвестують в оборону 380 мільярдів доларів, що вперше становитиме 2% їхнього сукупного ВВП.

11 березня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що держави НАТО повинні збільшити витрати на оборону з 2% до 3% ВВП.