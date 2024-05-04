НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Італія планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні
ІТАЛІЯЗброяВторгнення Росії в УкраїнуДОПОМОГАЗброя і технологіїВійнаПолітикаСвіт

Італія планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні

ЗМІ
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні після зустрічі в палаці Кіджі, Рим, 13 травня 2023 року. AP/Алессандра Тарантіно

Італія планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме систему протиповітряної оборони SAMP/T.

Допомогу може оголосити прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні на саміті G7, який відбудеться в Апулії, пише газета  La Repubblica.

Передбачається, що в пакет також увійдуть зенітно-ракетні комплекси Stinger і ракети великої дальності Storm Shadow. Президент Володимир Зеленський просить у союзників високоякісні системи протиповітряної оборони для протидії російським авіаударам.

Минулого місяця він сказав членам НАТО, що буде потрібно мінімум сім, оскільки Росія посилила атаки, особливо на сході України.

23 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над отриманням чотирьох додаткових батарей Patriot від союзників.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина надішле третю батарею Patriot і ще шість надійдуть незабаром з інших країн-членів ЄС.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив про "надзвичайно велику кількість безпілотників і ракет", націлених на Україну, і назвав протиповітряну оборону найгострішою потребою для українських сил.

Топ дня
Українські військові
На фронті відбулося 134 боєзіткнення — Генштаб
Збірна України виграла ЧС-2024 з хокею та здобула підвищення у класі
Збірна України виграла ЧС-2024 з хокею та здобула підвищення у класі
Лідери країн Групи семи та ЄС
Bloomberg: G7 розглядає можливість надання Україні пакету допомоги на 50 млрд доларів ЗМІ
Військовий випробовує FPV-дрон
Атака на Харків, оновлений наказ про роботу ВЛК. 801 день війни. Онлайн
Зеленський на Хмельниччині
Зеленський не виключає обміну полонених "всіх на всіх" до закінчення війни

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Італія
Прем'єрка Італії Мелоні балотуватиметься на вибори у Європарламент
МЗС Італії викликало посла РФ через передачу Газпрому активів італійської компанії Ariston
МЗС Італії викликало посла РФ через передачу "Газпрому" активів італійської компанії Ariston
Мобільна група ППО на Житомирщині
Вибухи на Черкащині, Блінкен у Китаї та Польща готова повертати чоловіків в Україну — головні новини ранку 25 квітня
Мобільний телефон
Венеція починає брати з туристів плату за в'їзд
На початок