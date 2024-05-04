Італія планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме систему протиповітряної оборони SAMP/T.

Допомогу може оголосити прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні на саміті G7, який відбудеться в Апулії, пише газета La Repubblica.

Передбачається, що в пакет також увійдуть зенітно-ракетні комплекси Stinger і ракети великої дальності Storm Shadow. Президент Володимир Зеленський просить у союзників високоякісні системи протиповітряної оборони для протидії російським авіаударам.

Минулого місяця він сказав членам НАТО, що буде потрібно мінімум сім, оскільки Росія посилила атаки, особливо на сході України.

23 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над отриманням чотирьох додаткових батарей Patriot від союзників.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина надішле третю батарею Patriot і ще шість надійдуть незабаром з інших країн-членів ЄС.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив про "надзвичайно велику кількість безпілотників і ракет", націлених на Україну, і назвав протиповітряну оборону найгострішою потребою для українських сил.