Китайські імпортери відмовляться від 4-5 партій української кукурудзи, які були погоджені на період з квітня по червень. Митники Китаю попросили трейдерів обмежити постачання кукурудзи з-за кордону, щоби зменшити пропозицію на внутрішньому ринку і таким чином підтримати своїх фермерів.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на анонімні джерела.

Китайські імпортери не приймуть чотири або п'ять партій української кукурудзи, які були раніше заброньовані, щоби привезти їх у період з квітня по червень.

Таке рішення ухвалили протягом останніх 2 тижнів, а надалі може бути зірвано ще більше постачань з України.

У Китаї вирішили скоротити імпорт після того, як китайські митники попросили трейдерів обмежити постачання іноземної кукурудзи в окремі зони країни, щоб зменшити надлишкову пропозицію на внутрішньому ринку і підтримати ціни для фермерів перед посівною.

За загальними правилами, трейдери можуть привозити з-за кордону кукурудзу та в прикордонних зонах змішувати її з іншими інгредієнтами в кормах для тварин, а потім імпортувати за нижчою податковою ставкою. Місцева влада прикордоння Китаю заборонила деяким трейдерам і переробникам будувати нові потужності для змішування зерна, а також зменшити порівняно з 2023 роком обсяги постачання кукурудзи в ці зони. Оскільки на момент заборони вже було заброньовано певну кількість зерна, угоди довелося скасувати.

Скорочення постачань для найбільшого імпортера може ще більше вплинути на світові ціни, які вже перебувають під тиском після щедрих врожаїв у США та Бразилії.

Ввезення українського зерна в Європу

Раніше Європейський Союз оголосив про досягнення попередньої домовленості з представниками Європарламенту про продовження призупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС до червня 2025 року, але з новими обмеженнями на сільськогосподарську продукцію.

Протягом кількох останніх місяців українське продовольство не/або частково ввозилося у країни ЄС. Це стало неможливим через протести польських та румунських фермерів на прикордонних пунктах пропуску. Вони виступали проти економічного впливу угоди про вільну торгівлю, яка викликала занепокоєння щодо нерівної конкуренції та ризиків для внутрішнього виробництва.

За словами протестувальників, імпорт зерна з третіх країн, зокрема України, різко зріс, витісняючи місцевих виробників, що спричинило падіння цін на зерно, обурення та обмежень як на національному рівні, так і на рівні ЄС.