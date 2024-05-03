Німецька Hensoldt відправить Україні радари для ППО TRML—4D

Німецька компанія Hensoldt відправить Україні ще 6 радарів TRML—4D для потреб ППО.

Про це повідомляє пресслужба Hensoldt.

Зазначається, що у рамках комплексного пакету замовлень на суму понад 100 мільйонів євро, оплачених федеральним урядом, шість радарів будуть доставлені пізніше цього року.

“Наші радари терміново потрібні українській протиповітряній обороні, і ми пишаємося тим, що можемо поставити всі системи цього року. Відгуки наших клієнтів підтверджують, наскільки швидка доступність радарів важлива для захисту громадян”, — заявив Генеральний директор HENSOLDT Олівер Дорре.

Радар TRML-4D базується на новітній радіолокаційній технології AESA (Active Electronically Scanned Array). Він забезпечує швидке виявлення та супроводження близько 1500 цілей у радіусі до 250 кілометрів. Він здатний швидко та надійно виявляти, супроводжувати та класифікувати всі типи повітряних цілей – крилаті ракети, безпілотники та літаки, а також вертольоти.

HENSOLDT має багаторічний досвід роботи з радіолокаційними системами протиповітряної оборони та активно сприяє подальшому розвитку ключових технологій у цій галузі. Окрім високопродуктивного радара TRML-4D, портфоліо компанії включає радар ближнього радіусу дії SPEXER, пасивний радар Twinvis та радари для забезпечення безпеки морського та повітряного руху.

І TRML-4D, і SPEXER є частиною системи протиповітряної оборони німецьких збройних сил NNbS для близького та малого захисту, яка була введена в експлуатацію в січні.

HENSOLDT також постачає радари для фрегатів і корветів ВМС Німеччини, для спостереження за повітряним простором і для управління заходом на посадку на аеродромах Бундесверу.