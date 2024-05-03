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Російські РЕБ проти штучного інтелекту, хімічна зброя РФ, проблеми "Газпрому" — огляд ЗМІ
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Російські РЕБ проти штучного інтелекту, хімічна зброя РФ, проблеми "Газпрому" — огляд ЗМІ

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Дрон Quantum Systems
Одна з моделей розвідувального дрона вирбництва Quantum Systems. Getty Images

Що таке газ хлорпікрин, який росіяни використовують на війні? Чи зможе Росія підняти експорт газу після західних санкцій? Як російські засоби радіоелектронної боротьби воюють з німецькими розвідувальними системами? Читайте щотижневий огляд іноземних медіа від Суспільного.

Штучний інтелект проти російських РЕБ

Німецький Handelsblatt опублікував колонку Флоріана Зайбеля, генерального директора Quantum Systems — це німецька технологічна компанія, яка виробляє малі безпілотні літальні апарати. В координації з міністерствами оборони Німеччини та України вона поставила Києву понад 300 розвідувальних систем "Вектор", і планує надати ще кілька сотень. ЗСУ випробували "Вектор" на полі бою у травні 2022 року.

Завдяки електрооптичним та інфрачервоним сенсорам ця система може надавати розвіддані для артилерії навіть у найгірших умовах видимості. Але російська армія адаптується та навчилася глушити системи "Вектор". Українські військові вже зверталися до виробника з проблемами навігації.

Зайбель робить висновок, що майбутнє успішної війни — у використанні штучного інтелекту. Системи на основі ШІ пропонують можливість працювати автономно і менш схильні до збоїв. "Інтеграцію штучного інтелекту у війну неможливо зупинити. Він пропонує вирішальні переваги з погляду ефективності, оперативності та стратегічної гнучкості. Війна в Україні показує, що інновації мають вирішальне значення", — каже гендиректор Quantum Systems.

Росія використовує хімічну зброю часів Першої світової

У лютому Генштаб ЗСУ заявив, що Росія з початку повномасштабного вторгнення 815 разів застосовувала боєприпаси з хімічними речовинами. З них лише за січень 2024 року — 229 випадків. France24 опублікувала матеріал про хімічну зброю, яку РФ використовує у війні проти України.

Йдеться про хлорпікрин — сльозогінний та задушливий газ, використання якого заборонено міжнародним правом. Під час Першої світової війни, у 1916 році, росіяни застосували цю речовину першими з учасників протистояння, уже за ними — Франція та Німеччина. Тоді хлорпікрин використовували, щоб змусити ворожих солдатів зняти протигази — пояснив у коментарі France24 Роб Чілкотт, керівник відділу токсикології Університету Гартфордшира. Після на солдатів спрямовували іприт, більш небезпечну хімічну зброю.

Хлорпікрин подразнює очі, ніс і горло, викликає дезорієнтацію і блювоту. Він може призвести до набряку легень, а у великих концентраціях — до смерті. Токсиколог Річард Парсонс говорить, що від хлорпікрину немає протиотрути. Після потрапляння газу на відкриті частини тіла потрібно їх промити, а в легені — надати джерела кисню.

Мета хлорпікрину в російсько-українській війні, пише видання, — "викурити" українських бійців з окопів.

"Для Росії, яка перебуває під жорсткими економічними санкціями, виготовити хімічну зброю відносно легко, кажуть опитані експерти. Виявити сліди хлорпікрину в лабораторії теж легко. Якщо доведуть, що українські солдати зазнали впливу хлорпікрину, Росія стане єдиною великою державою, яку спіймали на гарячому із забороненою зброєю", — підсумовує видання.

Росія не компенсує великі прибутки, які отримувала з експорту газу в Європу

Вийшов матеріал The Economist, де аналізують перспективи російського газового бізнесу. В ньому ідеться, що російський "Газпром" і далі імовірно втрачатиме прибутки. Раніше він багато постачав до Європи, а у 2022 році припинив. Тепер Росія намагається кудись перенаправити 180 млрд кубометрів газу — 80% від загального експорту у 2021 році. Зараз є два варіанти, пише The Economist — будівництво трубопроводів до Китаю або експорт скрапленого природного газу (СПГ). Обидва вони навряд допоможуть.

Щодо Китаю — РФ вже постачає йому газ через трубопровід "Сила Сибіру", а в планах збудувати масштабнішу "Силу Сибіру 2". Проте Китай вагається щодо другої лінії, сторони не погодили фінансування проєкту та ціну на газ.

На перешкоді може стати й те, що Китай залишить інші джерела газу, зокрема з Центральної Азії. КНР також може почекати до 2025-26 років, коли на ринок надійде багато СПГ з Америки та Катару. Або наростити свої потужності з відновлюваних джерел енергії й узагалі відмовитися від газу. Якщо ж економіка Китаю впаде, країна, скоріше, повернеться до вугілля.

Варіант з СПГ. The Economist пише, Росія прагне збільшити експорт СПГ до 100 млн тонн до 2030 року порівняно з 31 мільйоном у 2023-му. Проте для цього треба будувати СПГ-заводи та решту інфраструктури. Виробництво потребує західних товарів, недосяжних через санкції. Наприклад, японські інвестори, які мали допомагати Росії з проєктом Arctic lng 2, вийшли з угоди. Експерти вважають, РФ, по-перше, не вдасться виробляти більше скрапленого газу, по-друге — доведеться продавати його бідним країнам.

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