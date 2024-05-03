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Шмигаль: у квітні Україна експортувала понад 13 млн тонн товарів — більше, ніж до вторгнення
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Шмигаль: у квітні Україна експортувала понад 13 млн тонн товарів — більше, ніж до вторгнення

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Черне море експорт з України судно
Судно CAPTAIN LEONIDAS під прапором Панами в українському порту "Південний". Міністерство відновлення України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 3 травня поінформував, що український експорт набирає обертів. У квітні 2024 року Україна вивезла понад 13 млн тонн товарів. Це більше, ніж в останній місяць до повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко зазначала, що в грошовому вимірі експорт у квітні сягнув $3,3 млрд.

За словами Свириденко, на зростання експорту вплинуло:

  • відкриття альтернативного морського коридору влітку минулого року, який дозволяє Україні експортувати, зокрема, зерно та метал;
  • програма страхування суден UNITY, створена спільно з британським урядом та пулом страхових компаній;
  • розширення пропускної здатності Ліній Солідарності, передусім з Молдовою і Румунією;
  • покращення умов транспортування вантажів залізницею до дунайських портів.

Шмигаль же наголосив, що одним із головних елементів економічної стійкості України залишається аграрний сектор. Він розповів про роботу аграріїв під час війни.

"Уряд відстрочив повернення боргів господарствам, чиї землі перебувають під окупацією або в зоні бойових дій. Через Державний аграрний реєстр є можливість отримати субсидію тим, хто обробляє землю на деокупованих територіях", — сказав голова уряду.

За його словами, в України на сьогодні засіяли 7,2 млн гектарів ярих культур. Загалом протягом весняної посівної планується засіяти 13,5 млн гектарів. Цього достатньо для внутрішніх потреб і для збереження експортного потенціалу.

На початку року Мінекономіки повідомляло, що обсяги експорту у 2023 році зросли та склали майже 100 млн тонн товарів. Це на 112 тисяч тонн більше, ніж у 2022 році. Втім, у вартісному вимірі показник впав на 18,7% або 35,8 мільярда доларів.

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