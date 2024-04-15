Повторний огляд обмежено придатних розпочнуть із середини травня — Міноборони

Із середини травня 2024 року в Україні почнуть повторний огляд для придатних військовозобов’язаних і військових, які раніше були визнані обмежено придатними.

Про це розповів заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад 12 квітня.

Він нагадав, що президент підписав закон №10313, який скасовує статус "обмежено придатний". Нині триває погодження змін до наказу №402, що затверджує положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Тож із середини травня розпочнуть повторний огляд тих, хто раніше був визнаний обмежено придатним.

За словами Гаврилюка, планується збільшити "потужності команд", які працюють у ТЦК та СП, а також перевести весь процес мобілізаційної кампанії у цифровий формат.

"Наша мета — забезпечити прозорість та оперативність кожного кроку цього важливого процесу, надати можливість кожному громадянину реалізувати свій обов’язок захисту Батьківщини", — пояснив він.

За словами Гаврилюка, вже оцифровано дані щодо чоловіків призовного віку, які можуть потрапити під мобілізацію, в усіх 24 регіонах України та місті Києві.

Що цьому передувало

У квітні 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, чим скасував статус "обмежено придатний" для військовозобовʼязаних. Проте це не означає автоматичного переходу до іншого статусу — придатного чи непридатного.

Тепер усі військовозобов’язані чоловіки, яких раніше визначили обмежено придатними, повинні до 4 лютого 2025 року повторно пройти військово-лікарську комісію. Військові, визнані непридатними, будуть звільнені зі служби, а військовозобов’язані — виключені з військового обліку.