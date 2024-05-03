Удар СБУ по російському аеродрому "Кущевськ" змусив Росію розосередити близько 40 літаків і це вплине на майбутні бойові вильоти авіації РФ.

Про це йдеться у повідомлення Міністерства оборони Великої Британії.

"Протягом цього тижня українська атака на російський аеродром "Кущевськ", ймовірно, сприяла тому, що близько 40 літаків різних типів були виведені з цього району і розосереджені на декількох аеродромах, розташованих далі від лінії фронту", — зазначили у британській розвідці.

У відомстві вважають, що вплив удару і розосередження літаків навряд чи буде одразу очевидним, однак Україна вже продемонструвала здатність завдавати ударів значно далі вглиб Росії, ніж нові місця базування літаків.

"Застосування таких заходів розосередження означає, що тривалість бойових вильотів має збільшитися для збереження постійної присутності на полі бою. Це, своєю чергою, вимагатиме більше палива, збільшуватиме вартість, а також створюватиме більше навантаження на екіпажі", — йдеться у повідомленні.

Вночі 27 квітня Служба безпеки України за допомогою дронів атакувала аеродром "Кущевськ" та Ільський і Слов'янський нафтопереробні заводи у Краснодарському краї РФ.

За даними британської розвідки, на летовищі базувалися кілька російських винищувачів, у тому числі Су-34 і Су-35С. Їх щодня використовують для ударів по українських позиціях, включаючи інтенсивне використання КАБів.