Атака України на російський військовий аеродром "Кущевськ" 27 квітня змусить Росію перерозподілити засоби ППО та розосередити винищувачі.

Про це повідомили на сторінці в соцмережі X Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані власної розвідки.

Як зазначили у відомстві, на летовищі розміщені кілька російських винищувачів, у тому числі Су-34 і Су-35С. Їх щодня використовують для ударів по українських позиціях, включаючи інтенсивне використання КАБів.

У британському МО підкреслили, що авіація РФ з "Кущевська" та низки інших аеродромів зазвичай здійснює від 100 до 150 бойових вильотів на день.

Здатність України заважати російським тактичним винищувачам є ключовою для ширшої оборони лінії фронту, наголосили в Міноборони.

"Цей успішний удар, ймовірно, змусить Росію розосередити літаки й перерозподілити засоби протиповітряної оборони для закриття прогалин", — додали в огляді.