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Парламент Сербії схвалив новий склад уряду. Серед депутатів підсанкційні політики
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Парламент Сербії схвалив новий склад уряду. Серед депутатів підсанкційні політики

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Новий уряд Сербії 2 травня 2024 року
Міністри нового уряду Сербії зачитали свої присяги на засіданні парламенту в Белграді, Сербія, 2 травня 2024 року. AP/Darko Vojinovic

Парламент Сербії 2 травня переважною більшістю голосів затвердив новий уряд країни. До його складу увійшли двоє політиків, які перебувають під санкціями США з минулого року. Від дружби з Росією теж не відмовилися.

Про це повідомляє балканська служба Радіо Свобода 2 травня.

За це затвердження проголосували 152 депутатів проти 61. Дебати тривали понад шість годин. Ніхто не утримався, але проголосували тільки 213 із 250 депутатів, зазначає видання. У новому уряді буде 25 міністерств і п’ять міністрів без портфелів.

Представник уряду Сербії та лідер правлячої Сербської прогресивної партії (SNS) Мілош Вучевич під час виступу в сербському парламенті 1 травня заявив, що стратегічною метою уряду залишається членство в Європейському Союзі (ЄС).

За його словами, очікування ЄС пов'язані з тим, що Сербія "принизить" себе, визнавши незалежність Косово і приєднавшись до санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Він заявив, що Сербія зробить усе, щоб не допустити вступу Косово до Ради Європи, хоча, за його словами, її шанси невеликі.

"Сербія не може і не відмовиться від дружби з Росією, народ якої ми вважаємо братнім, як це відбувається з українцями", — сказав Вучевич.

Цікаво те, що серед чиновинків, які обійняли нові посади є підсанкційні особи. Віцепрем’єр-міністром став Александар Вулін, а міністром без портфеляЧлен уряду, який не керує міністерством або іншим центральним органом виконавчої влади, але має повноважне право голосу на засіданнях уряду, а також виконує окремі доручення глави уряду. — Ненад Поповіч — обоє перебувають під санкціями США з минулого року.

Вулін – колишній директор служби безпеки Сербії BIA. Він потрапив під санкції США в липні 2023 року за "корупційні та дестабілізуючі дії, які також сприяли зловмисній діяльності Росії в регіоні".

Поповіч – бізнесмен, який вже був членом уряду – потрапив до санкційного переліку в листопаді 2023 року за нібито "роботу або діяльність в електронному секторі економіки Російської Федерації".

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