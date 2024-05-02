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ППО Британії вразлива до загрози дронових і ракетних атак — Sky News
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ППО Британії вразлива до загрози дронових і ракетних атак — Sky News

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ППО Британії вразлива до загрози дронових і ракетних атак — Sky News
ППО Британії вразлива до загрози дронових і ракетних атак — Sky News. Х/British Army

Велика Британія стає все більш вразливою до загрози ракет і безпілотників після того, як десятиліття скорочення витрат підірвали її протиповітряну оборону. Про це попереджають військові джерела та ветерани холодної війни.

Про таке з посиланням на своїх співрозмовників серед джерел у сфері оборони та ветеранів пише Sky News.

“Сполучене Королівство справді має потужне обладнання протиповітряної оборони, але його вже недостатньо, щоб захистити величезну кількість об’єктів критичної інфраструктури по всій країні, а також захищати війська, розгорнуті в операціях за кордоном”, — йдеться у статті.

Зазначається, що керівники оборонних відомств вивчають варіанти відновлення здатності Британії захищати критично важливу національну інфраструктуру, як-от електростанції, військові бази та урядові будівлі, від російських ударів крилатими та балістичними ракетами, які зараз спрямовані на Україну .

Але, йдеться у статті, згідно з джерелами у сфері оборони, будь-який надійний план “інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони” коштуватиме мільярди фунтів стерлінгів і, ймовірно, потребуватиме подальшого збільшення витрат на оборону понад запропоноване збільшення до 2,5% національного доходу, нещодавно оголошене прем’єр-міністром.

"Чи може Велика Британія захистити свої міста з неба, якщо буде шквал ракет? Ні. Чи знає громадськість, що робити у разі повітряного нападу? Ні... Простіше кажучи, ми захищені? Ні", — сказало високопоставлене джерело у сфері оборони на умовах анонімності.

Sky News відвідав об’єкти протиповітряної оборони, які колись відігравали ключову роль у захисті Британії під час холодної війни, і поспілкувався з ветеранами, які були частиною сил, які були в бойовій готовності, щоб відповісти на будь-яку радянську повітряну загрозу.

Наземні системи, які були розкидані навколо узбережжя Великої Британії, раніше були частиною багаторівневої системи протиповітряної оборони часів холодної війни, яка також включала винищувачі та іншу зброю.

Але весь арсенал ракет протиповітряної оборони Bloodhound вивели з експлуатації після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Авіабази та ескадрильї швидкісних реактивних літаків скоротили, щоб заощадити гроші.

“Якби сотні безпілотників і крилатих ракет увійшли, я не думаю, що ми могли би безпечно знищити їх усіх. Я радий, що відпрацював свій час тоді, а не зараз”, — розповів 69-річний Джон Бейкер, який колись працював офіцером з ідентифікації та розпізнавання літаків.

За даними Sky News, на даний момент Королівські ВПС мають дев’ять фронтових ескадрилій швидкісних реактивних літаків, включно з літаками швидкого реагування. Хоча сучасні реактивні літаки – F-35 і Typhoon – набагато досконаліші за своїх попередників, Велика Британія мала 30 фронтових ескадрилій наприкінці холодної війни.

Шість есмінців типу 45 Королівського флоту оснащені єдиними в країні системами протиракетної оборони. Але, за словами речника ВМС, лише три з цих кораблів “доступні для операцій”, включно з тим, який бере участь в операціях на Близькому Сході.

На суші військові мають близько шести наземних систем протиповітряної оборони Sky Sabre, кожна з яких здатна збити кілька ракет. Але принаймні дві з цих одиниць зброї — майже напевно більше — розміщені за кордоном, а у Великій Британії вони мають дуже обмежений радіус дії, йдеться у статті.

Старший науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних служб Джек Уотлінг назвав нинішню систему протиповітряної оборони Великої Британії “жахливо недостатньою”.

Зазначається, що Велика Британія виграє від свого географічного положення, оскільки між її берегами та Росією розташовано багато європейських країн НАТО. Однак після розпаду Радянського Союзу протиповітряна оборона багатьох європейських країн також була скорочена, щоб заощадити гроші.

“Ми завжди чуємо цей аргумент від Міністерства оборони про те, що прогалини в наших власних можливостях прийнятні, тому що ми є частиною альянсу. Це схоже на те, якби ви збиралися на вечірку “принеси свою випивку” і сказали: “Ну, приходять інші люди, тому я не збираюся приносити алкоголь”. Якщо всі приймуть такий підхід, тоді просто не буде чого пити”, — сказав Вотлінг.

При цьому, як пише Sky News, представник Міністерства оборони сказав, що Велика Британія “добре підготовлена ​​до будь-якої події, і захист Сполученого Королівства братиметься разом із нашими союзниками по НАТО”.

“У рамках нашого зобов’язання інвестувати додаткові 75 мільярдів фунтів стерлінгів в оборону протягом наступних шести років, ми продовжуємо розглядати потенційні можливості для розвитку наших можливостей і модернізації протиповітряної оборони в Європі в тісній дискусії з союзниками та партнерами”, — заявив посадовець.

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