Українці повертаються додому перед Великоднем — речник ДПСУ

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко поінформував, що українці активно повертаються додому напередодні Великодня. Зокрема, за останні 5 днів пасажиропотік зріс.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного Влада Колодій із брифінгу в Медіацентрі — Україна 2 травня. Зустріч стосувалася розблокування кордонів з Польщею для вантажівок та динаміки руху на пунктах пропуску напередодні Великодня.

Якщо минулого тижня він коливався на рівні 80-85 тисяч осіб за добу в обох напрямках і не було суттєвої переваги ні на в'їзд у країну, ні на виїзд, то з суботи потік зріс. У суботу, 27 квітня, кордон перетнули 110 тисяч людей, в неділю — 105 тисяч, у понеділок-вівторок він знизився до рівня 90 тисяч за добу, а в середу становив трохи більше, ніж 95 тисяч громадян.

Усі ці 5 днів чітко прослідковується перевага в'їзду до України, особливо громадян України. Вони становлять 80-85% тих, хто перетинає кордон.

"На 75 тисяч разів більше за ці 5 днів громадяни України перетинали кордон саме на в'їзд в Україну, — додав Демченко. — В цьому випадку це, звісно, великодні свята, бо якщо порівняти пасажиропотік з великодніми святами за західним обрядом — місяць тому, — то також пасажиропотік зростав і перевага була саме в’їзду в Україну. Потім він знизився знову до своїх звичних показників, і не коливався весь цей час".

Подібний сплеск перетинань кордону з Україною відбувався на Різдво. Як повідомляли в ДПСУ, за передріздвяний тиждень український кордон перетнули понад 750 тисяч людей, з яких більшість – майже 394 тисячі – на в’їзд в Україну. Найбільше охочих перетнути кордон було зафіксовано у передріздвяну суботу, 23 грудня.