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Українці повертаються додому перед Великоднем — речник ДПСУ
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Українці повертаються додому перед Великоднем — речник ДПСУ

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Речник ДПСУ Андрій Демченко про пасажиропотік на кордоні перед Великоднем
Речник ДПСУ Андрій Демченко. Медіацентр

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко поінформував, що українці активно повертаються додому напередодні Великодня. Зокрема, за останні 5 днів пасажиропотік зріс.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного Влада Колодій із брифінгу в Медіацентрі — Україна 2 травня. Зустріч стосувалася розблокування кордонів з Польщею для вантажівок та динаміки руху на пунктах пропуску напередодні Великодня.

Якщо минулого тижня він коливався на рівні 80-85 тисяч осіб за добу в обох напрямках і не було суттєвої переваги ні на в'їзд у країну, ні на виїзд, то з суботи потік зріс. У суботу, 27 квітня, кордон перетнули 110 тисяч людей, в неділю — 105 тисяч, у понеділок-вівторок він знизився до рівня 90 тисяч за добу, а в середу становив трохи більше, ніж 95 тисяч громадян.

Усі ці 5 днів чітко прослідковується перевага в'їзду до України, особливо громадян України. Вони становлять 80-85% тих, хто перетинає кордон.

"На 75 тисяч разів більше за ці 5 днів громадяни України перетинали кордон саме на в'їзд в Україну, — додав Демченко. — В цьому випадку це, звісно, великодні свята, бо якщо порівняти пасажиропотік з великодніми святами за західним обрядом — місяць тому, — то також пасажиропотік зростав і перевага була саме в’їзду в Україну. Потім він знизився знову до своїх звичних показників, і не коливався весь цей час".

Подібний сплеск перетинань кордону з Україною відбувався на Різдво. Як повідомляли в ДПСУ, за передріздвяний тиждень український кордон перетнули понад 750 тисяч людей, з яких більшість – майже 394 тисячі – на в’їзд в Україну. Найбільше охочих перетнути кордон було зафіксовано у передріздвяну суботу, 23 грудня.

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