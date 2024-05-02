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Графіки відключення світла діють у двох областях — Міненерго
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Графіки відключення світла діють у двох областях — Міненерго

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Лінія електропередач
Лінія електропередач. УНІАН

Станом на ранок 2 травня, потреби українців в електроенергії покриває власна генерація та комерційний імпорт. Зокрема цієї доби Україна імпортуватиме електрику загальним обсягом 8471 МВт-год.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

У відомстві зазначили, що завдяки сонячній погоді знижується обсяг споживання електроенергії – минулої доби він був на 4% менший, ніж попередньої. Потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Аварійна допомога не залучалася", — йдеться у повідомленні.

Водночас через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора, 1 травня, застосовувалися графіки відключень світла у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі (Дніпропетровщина). Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших областях минулої доби споживачі не обмежувалися.

Наслідки обстрілів

У Чернігівській області внаслідок обстрілу було одночасно знеструмлено 947 абонентів у 15 населених пунктах.

У Донецькій області вночі росіяни обстріляли територію однієї з шахт. Виникла пожежа на поверхні, яку ліквідували підрозділи ДСНС. Постраждалих немає, робітників у шахті не було.

Стан мереж

У Полтавській області з технологічних причин короткостроково вимикалась одна з високовольтних повітряних ліній.

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