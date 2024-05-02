Представник України в ООН опублікував "відсутній" Керченський міст у 2024 році

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця увечері 1 травня виклав у своїй соцмережі X зображення, де є натяк, що Керченський міст з Криму до Росії не буде існувати до кінця 2024 року.
Кислиця назвав "список 6 основних типів мостів 2024 року":
- аркові;
- консольні;
- вантові;
- підвісні;
- мости зі сполученими арками;
- Керченські.
Перелік ілюстрований малюнком, де схематично проілюстрований кожен тип мосту, і під пунктом "Керченські мости" — порожнє місце.
Що відомо про атаки на Кримський міст
Лише за минулий рік в окупованому Криму було щонайменше 184 атаки Сил оборони на військові об’єкти росіян, зокрема на авіабази, центри звʼязку, засоби ППО, кораблі та Кримський міст.
Для ураження Керченського (Кримського) мосту СБУ вперше — в жовтні 2022-го — використала складну схему доставки на переправу 21 тонни вибухівки. Тоді просто під час руху вибухнула вантажівка. Також полум'я перекинулося на потяг, який саме віз цистерни з пальним.
Вдруге, у липні 2023 року, задіяли ще одну вітчизняну розробку дрони "Морський малюк" (See Baby). Тоді було зруйновано одну секцію мосту, ще одну пошкодили. Загинула сімейна пара з Бєлгородської області РФ.
У березні голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що в України є потенціал для повного знищення Кримського мосту, але "усьому свій час". Наразі окупанти вже не постачають боєприпаси цим мостом.