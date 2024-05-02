НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Представник України в ООН опублікував "відсутній" Керченський міст у 2024 році
КРИМРОСІЯООНВІЙНАВторгнення Росії в УкраїнуВійнаПолітикаСвіт

Представник України в ООН опублікував "відсутній" Керченський міст у 2024 році

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Кримський міст пожежа війна Крим
Кримський міст палає після української атаки 8 жовтня 2022 року. 8 жовтня 2022 року. Кримський міст. Фото: AP

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця увечері 1 травня виклав у своїй соцмережі X зображення, де є натяк, що Керченський міст з Криму до Росії не буде існувати до кінця 2024 року.

Кислиця назвав "список 6 основних типів мостів 2024 року":

  • аркові;
  • консольні;
  • вантові;
  • підвісні;
  • мости зі сполученими арками;
  • Керченські.

Перелік ілюстрований малюнком, де схематично проілюстрований кожен тип мосту, і під пунктом "Керченські мости" — порожнє місце.

Що відомо про атаки на Кримський міст

Лише за минулий рік в окупованому Криму було щонайменше 184 атаки Сил оборони на військові об’єкти росіян, зокрема на авіабази, центри звʼязку, засоби ППО, кораблі та Кримський міст.

Для ураження Керченського (Кримського) мосту СБУ вперше — в жовтні 2022-го — використала складну схему доставки на переправу 21 тонни вибухівки. Тоді просто під час руху вибухнула вантажівка. Також полум'я перекинулося на потяг, який саме віз цистерни з пальним.

Вдруге, у липні 2023 року, задіяли ще одну вітчизняну розробку дрони "Морський малюк" (See Baby). Тоді було зруйновано одну секцію мосту, ще одну пошкодили. Загинула сімейна пара з Бєлгородської області РФ.

У березні голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що в України є потенціал для повного знищення Кримського мосту, але "усьому свій час". Наразі окупанти вже не постачають боєприпаси цим мостом.

Топ дня
Володимир Зеленський
"Перший реальний шанс розпочати відновлення миру": Зеленський прокоментував підготовку до Глобального саміту миру
Зруйнований будинок в селищі Очеретине
"Бійці, які були на позиціях, не тікали" — у 115-тій бригаді відповіли на звинувачення щодо прориву РФ в Очеретиному
Десяті роковини подій 2 травня в Одесі: як РФ використовує трагедію у війні з Україною
Десяті роковини подій 2 травня в Одесі: як РФ використовує трагедію у війні з Україною
Залужний
Шольц і Макрон влаштують "таємну вечерю" напередодні візиту Сі Цзіньпіна — Politico
З'явилися супутникові знімки наслідків ударів по військовому аеродрому у Джанкої в ніч на 30 квітня
З'явилися супутникові знімки наслідків ударів по військовому аеродрому у Джанкої в ніч на 30 квітня

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
ATACMS
NYT: ЗСУ зможуть завдати ударів по Криму ракетами ATACMS
Крим, Джанкой
Удар по аеродрому в Джанкої та доля конфіскованих російських активів — головні новини ранку 17 квітня
Джанкой, Крим
На військовому аеродромі "Джанкой" у Криму пролунали вибухи
Україна, Крим
У Болгарії відбудеться друга Чорноморська безпекова конференція міжнародної Кримської платформи — МЗС
На початок