Атаки БпЛА на ЗАЕС — це операція під чужим прапором з боку РФ — Кислиця

Атаки безпілотників на окуповану Запорізьку атомну електростанцію 7 і 9 квітня були частиною добре спланованої операції під прикриттям Російської Федерації.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на Радбезі ООН на засіданні 15 квітня.

“Те, що сталося на ЗАЕС 7 і 9 квітня 2024 року і після цього, було добре спланованою операцією під чужим прапором з боку Російської Федерації. Вона була спрямована на зміщення фокусу від першопричини та єдиного способу усунути всі загрози ядерній безпеці, а саме — деокупації станції”, — наголосив Кислиця.

Він додав, що Російська Федерація намагається приховати власну провину і перевести дебати на сфабриковані питання, покликані звинуватити Україну, в надії зняти питання деокупації з порядку денного.

З цією метою росіяни хочуть згодувати світу версію про те, що ядерні реактори, захист яких був спроектований таким чином, щоб витримувати найсильніші удари, були атаковані малопотужними безпілотниками ближнього радіусу дії FVP-блоками, відзначив дипломат. Він нагадав, що безпілотники призначені для ураження піхоти і невеликих транспортних засобів на відстані кількох кілометрів.

“Ця дезінформаційна кампанія, розгорнута Росією, є, по суті, також спробою інструменталізувати саму присутність Агентства в пропагандистських цілях. Зі свого боку, ми віримо в принциповість та лідерство МАГАТЕ у реагуванні на загрози, що випливають з окупації станції”, — сказав Кислиця.

Він відзначив, що внаслідок злочинних дій Росії на ЗАЕС було порушено кожну з семи "невід'ємних основ ядерної безпеки МАГАТЕ", а також більшість із п'яти принципів, що сприяють забезпеченню ядерної безпеки та захищеності станції.

За його словами, мілітаризація станції та прилеглих окупованих територій Росією залишається частиною російської військової стратегії. Москва використовує їх як прикриття для артилерійських ударів по територіях і населених пунктах на іншому березі Дніпра.

Міжнародна місія підтримки та сприяння в Запоріжжі регулярно фіксує численні постріли вихідного артилерійського вогню поблизу об'єкту, відзначив Кислиця.

Присутність російської військової техніки та особового складу на ЗАЕС підтвердили незалежні спостерігачі та МАГАТЕ, додав він. Кислиця нагадав, що нещодавно в соціальних мережах з'явилися нові кадри російських солдатів і військової техніки в коридорах енергоблоків.

За його словами, МАГАТЕ продовжує повідомляти про факти відмови місії в доступі до деяких об'єктів на станції, в тому числі до деяких частин турбінних залів та ізоляційних воріт водойми-охолоджувача.

“Російські військові дії регулярно призводять до втрати електроенергії за межами станції. Наприклад, 4 квітня, перед відключенням лінії 330 кВ, команда Агентства чула численні постріли вихідного артилерійського вогню”, — наголосив дипломат.

За його словами, до переліку порушень з боку Росії також входять:

встановлення протипіхотних мін по периметру станції,

блокування доступу законного керівництва та персоналу на об'єкт,

відключення автоматизованої передачі даних системи радіаційного моніторингу,

а також незабезпечення своєчасного та повного проведення ремонтних робіт.

Кислиця заявив, що міжнародне співтовариство продовжує бути свідком нерозважливої поведінки Росії, включно з повним ігноруванням резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ "Наслідки ситуації в Україні для безпеки, захищеності та гарантій" від 3 березня, 15 вересня, 17 листопада 2022 року та від 7 березня 2024 року, а також резолюції Генеральної конференції МАГАТЕ від 28 вересня 2023 року.

“У зв'язку з цим ми підтверджуємо, що єдиним виходом з нинішньої "дуже нестабільної" ситуації є повна демілітаризація та деокупація ЗАЕС і прилеглих територій. Це є ключовою передумовою для відновлення не лише ядерної безпеки, але й поваги до міжнародного права. Повернення станції під повний контроль України є єдиною гарантією ядерної та радіаційної безпеки”, — наголосив дипломат.

Він заявив, що Україна категорично відкидає “божевільні звинувачення “в тому, що Україна може спричинити ядерну катастрофу.

“Невже хтось вірить, що країна, яка все ще відновлюється після найбільшої ядерної катастрофи, хотіла б повторення Чорнобиля 1986 року? Така ідея могла прийти в голову лише кремлівським пропагандистам, адже лише кремлівські пропагандисти відкрито мріють про те, щоб радіоактивний пил засипав українські міста”, — сказав постпред України.

Він наголосив, що Україна, зі свого боку, докладає всіх можливих військових та дипломатичних зусиль для забезпечення ядерної безпеки, реалізуючи при цьому своє невід'ємне право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Кислиця також закликав міжнародну спільноту рішуче засудити російські провокації на ЗАЕС та долучитися до реалізації запропонованої президентом України Володимиром Зеленським Формули миру, одним із важливих пунктів якої є відновлення ядерної та радіаційної безпеки.

“Україна також закликає всіх наших партнерів посилити тиск на державу-агресора, у тому числі шляхом запровадження санкцій проти сектору атомної енергетики, з метою недопущення подальших російських провокацій на ЗАЕС та сприяння деокупації станції”, — додав дипломат.

Що відомо про атаку безпілотників по ЗАЕС

7 квітня голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив у соцмережі Х, що на території ЗАЕС вибухнув безпілотник.

Згодом представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС.

Пізніше у своїй заяві Рафаель Гроссі повідомив про щонайменше три влучання по Запорізькій АЕС, внаслідок яких пошкоджено перший та шостий енергоблоки, а також поранена одна людина.

9 квітня МАГАТЕ повідомили, що на навчально-тренувальний центр ЗАЕС, що розташований поблизу електростанції, здійснив атаку безпілотник.