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Демократи у Палаті представників США блокуватимуть спроби звільнити спікера Джонсона — Politico
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Демократи у Палаті представників США блокуватимуть спроби звільнити спікера Джонсона — Politico

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Сполучені Штати
Спікер Палати представників США Майк Джонсон. AP

Лідери від демократів у Палаті представників США оголосили, що блокуватимуть спроби республіканців усунути спікера Майка Джонсона з посади.

Про це повідомляє Politico.

"Ми проголосуємо за пропозицію конгресменки Марджорі Тейлор Грін про звільнення спікера. Якщо вона звернеться з цією пропозицією, вона не матиме успіху", – йдеться в заяві лідера меншості Палати представників Хакіма Джеффріса, представника меншості Кетрін Кларк (штат Массачусетс) і голови фракції Демократичної партії Піта Агілара (штат Каліфорнія).

Лідери демократів підкреслили, що їхня позиція полягає не в тому, щоб голосувати безпосередньо за "порятунок" Джонсона і скоріше, вони попередньо схвалили б процедурне голосування, яке відкинуло б так звану пропозицію про звільнення. Це більш політично прийнятний варіант для багатьох у партії.

Напередодні на брифінгу представниця Республіканської партії у Палаті представників Марджорі Тейлор Грін заявила, що подала пропозицію про відставку Майка Джонсона, але поки не ставила її на голосування.

За її словами, спікер Джонсон не виніс на голосування питання щодо виділення коштів на будівлю стіни на кордоні із Мексикою і таким чином демократи "профінансували однопартійний порядок денний".

"Республіканські виборці в США, віддали нам, республіканцям, Палату представників у 2022 році. Хочете знати, чому? Тому що вони втомилися від демократичного порядку денного, який руйнує цю країну. Широко відкриті кордони, економіка, яка падає, крадіжка свобод, шатдауни через COVID, всі жахи, які сталися, коли Джо Байден зайняв Білий дім, і демократи взяли повний контроль над ним. Ось чому ми виграли Палату представників тоді. Але що ми з цим зробили? Що ми даємо республіканським виборцям, щоб вони проголосували за нас?", — пояснила конгресменка.

Наприкінці січня цього року президент США Джо Байден заявив, що готовий перекрити кордон у разі кризи з мігрантами. Він закликав законодавців ухвалити двопартійний законопроєкт, який наділяє його відповідними повноваженнями.

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