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У Німеччині підпалили садовий будинок керівника Rheinmetall. При цьому імовірні підпалювачі згадали Україну
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У Німеччині підпалили садовий будинок керівника Rheinmetall. При цьому імовірні підпалювачі згадали Україну

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У Німеччині підпалили садовий будинок керівника Rheinmetall
Армін Паппергер, генеральний директор німецького виробника зброї і постачальника автомобілів Rheinmetall, виступає на віртуальній пресконференції в Дюссельдорфі, західна Німеччина, 14 березня 2024 року. Getty Images/AFP/INA FASSBENDER

У Німеччині, імовірно, ліві екстремісти підпалили садовий будинок керуючого директора збройової компанії Rheinmetall Арміна Паппергера у Германсбурзі в Нижній Саксонії. У листі на платформі Indymedia невідомі зізналися у скоєному, зокрема, звинуватили концерн у постачанні зброї для України.

Про це пише Bild.

“У ніч з 28 на 29 квітня 2024 року ми встановили запальний пристрій у садовому будинку Арміна Паппергера”, — йдеться у листі про відповідальність екстремістів.

У листі наголошується, що “Rheinmetall є одним із бенефіціарів так званого переломного моменту” і що компанія накопичує “різні старі типи танків”, які “тепер можуть бути продані в Україну з боєприпасами та з великим прибутком”.

“Rheinmetall планує, виробляє і вбиває не лише в національному масштабі”, — йдеться у заяві.

Служби держбезпеки взяли розслідування під свій контроль і наразі перевіряють автентичність листа-зізнання, пише видання.

Раніше стало відомо, що федеральний уряд Німеччини доручив збройовому підприємству Rheinmetall поставити в Україну 20 додаткових бойових машин піхоти Marder у межах військової допомоги.

Ще навесні 2022 року німецьке підприємство за власною ініціативою розпочало капітальний ремонт Marder для майбутньої передачі Україні. Перша партія з 20 машин відправилась 21 березня 2023 року.

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