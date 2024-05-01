На війні в Україні РФ втратила 1120 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 1 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 469 840 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1120 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 7312 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 14067 (+21) од,
- артилерійських систем — 12024 (+13) од,
- РСЗВ — 1053 (+0) од,
- засоби ППО — 780 (+1) од,
- літаків — 348 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9538 (+7),
- крилаті ракети — 2126 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 16175 (+33) од,
- спеціальна техніка — 1980 (+3)
Дані уточнюються.