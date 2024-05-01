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На війні в Україні РФ втратила 1120 військових за добу — Генштаб
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На війні в Україні РФ втратила 1120 військових за добу — Генштаб

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Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні, армія РФ
Мобілізовані російські військові перед посадкою в потяг на залізничному вокзалі в Тюмені, Росія, 2 грудня 2022 р. AP

Станом на ранок 1 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 469 840 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1120 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 7312 (+5) од,
  • бойових броньованих машин — 14067 (+21) од,
  • артилерійських систем — 12024 (+13) од,
  • РСЗВ — 1053 (+0) од,
  • засоби ППО — 780 (+1) од,
  • літаків — 348 (+0) од,
  • гелікоптерів — 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9538 (+7),
  • крилаті ракети — 2126 (+0),
  • кораблі /катери — 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 16175 (+33) од,
  • спеціальна техніка — 1980 (+3)

Дані уточнюються.

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